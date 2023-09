Suzanne et Rivia, le safari «canin» de Joanie Lamoureux

Joanie Lamoureux, l’animatrice du Safari de Joanie, a aussi tout un safari à la maison ! Elle nous présente aujourd’hui ses deux chiens, Suzanne et Rivia.

• À lire aussi: Les deux chats de Joanie Lamoureux

1. Êtes-vous plus chien ou plus chat et pourquoi ?

Je suis plus une fille de chiens. J’aime le fait que les chiens puissent nous accompagner dans des activités variées, que ce soit au travail, en camping, etc. J’aime aussi voir un chien se donner à 100 % et faire le choix de travailler avec moi en toute collaboration.

Photo fournie par Joanie Lamoureux

2. Présentez-nous vos chiens et la raison qui vous a poussé à les adopter ?

Suzanne est une Jack Russell qui provient d’une lignée de chien de chasse. Elle est née en 2017. C’est un peu ma chienne du destin. J’ai eu Suzanne pour assister ma fauconnerie. Ça faisait longtemps que je cherchais et m’informais pour trouver un chien d’assistance en fauconnerie et je l’ai obtenu d’un fauconnier et éleveur de chiens qui l’a entraînée lors de sa première année de vie. Rivia est un setter anglais née en 2020. Rivia était entraînée pour la chasse aux petits gibiers. C’est un chien d’arrêt. Elle débusque une proie, ou son odeur, et fige. J’ai une fascination pour cela. Je trouve ça beau de voir le travail d’un tel chien : se mettre à l’arrêt, de façon naturelle, devant une proie. J’ai beaucoup d’amis fauconniers qui ont des chiens d’arrêt pour les assister, soit à la chasse, soit pour la photographie ou pour le suivi des populations et le baguage d’oiseaux. Depuis ce printemps, Rivia est entraînée pour faire le suivi et le baguage des bécasses d’Amérique. C’est beaucoup plus délicat et calme comme tâche. Elle a le bon profil pour cela.

3. Pourquoi avoir choisi les noms Rivia et Suzanne ?

Pour Rivia, je l’ai eue en pleine pandémie et je jouais au jeu vidéo The Witcher où le personnage principal est Geralt de Rivia. Suzanne s’appelait Bella, mais je trouvais ce nom épouvantable alors je l’ai changé pour Suzanne en référence à une vieille dame fumeuse à la voix rauque qui conduisait un autobus dans mon enfance. Suzanne jappait très rauque pendant des mois au début.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos chiens ?

Suzanne est un chien qui a encore quelques racines plutôt sauvages. Elle est super obéissante. Avec les humains, elle est très gentille et douce. Avec les animaux, il faut prendre des précautions. Rivia est une chienne vraiment douce qui veut plaire à son humain. Si elle le pouvait, elle fusionnerait avec nous. Quand on la flatte, on a l’impression qu’elle se colle au point de rentrer dans nos culottes. Donc, à la maison, elle tombe en mode pantoufle. Pot de colle. À l’opposé, dans le bois, en mode travail, elle peut partir 200 mètres en avant de moi sans problème et est très focussée sur son travail. Elle est aussi un peu princesse. Par exemple, si elle pile sur un craquia en courant, elle freine très rapidement et prend le temps de l’enlever avec ses dents avant de repartir.

5. En quoi Rivia est-elle une source de fierté pour vous ?

Rivia a fait partie de l’épisode 1 de mon émission Le Safari de Joanie et nous a tous impressionné. On était en tournage toute la journée avec un bagueur professionnel et son chien. On cherchait des bécasses pour les dénombrer et leur mettre des bagues pour un programme de suivi de la population. On ne trouvait rien. La journée allait finir et, lors d’une pause, j’ai mis Rivia à l’essai. Je l’entraînais depuis peu. En moins de 5 minutes, elle nous a trouvé une bécasse avec ses quatre oisillons ! Elle a agi à la perfection et on a pu tout filmer. C’est très rare qu’un chien débutant découvre des oisillons, car la mère camoufle les odeurs. J’étais vraiment émue et fière.

6. Tel maître, tel animal ?

Je suis un heureux mélange de mes deux chiens. Je ressemble quand même beaucoup à mes chiens. Comme Rivia, j’aime la nature, j’aime ma famille, mon monde et je suis agréable à côtoyer, mais, comme Suzanne, tu vas juste m’écœurer une fois... (rires !)