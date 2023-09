[PHOTO] The Edge, la terrasse la plus vertigineuse de New York

Comme le monde a tellement à offrir, je ne suis pas du genre à voyager plusieurs fois au même endroit. Toutefois, certaines destinations font exception, dont New York. Au-delà du fait que je dois m’y rendre occasionnellement pour des engagements professionnels, cette ville s’inscrit parmi mes exceptions de récurrence. Elle se renouvelle constamment et semble être une source de découvertes urbaines quasi infinie. Le sentiment de familiarité qu’on y développe procure aussi un quelque chose de fort sympathique.

Ouverte en 2020, la spectaculaire terrasse triangulaire The Edge offre une perspective à 360°, l’une des plus belles en hauteur sur Manhattan. L’observatoire principal se trouve au 100e étage. Ainsi perché à 345 mètres dans le ciel de New York sur l’édifice du 30 Hudson Yards, l’endroit permet de distinguer les principaux sites emblématiques de la ville.

De plus, observer le coucher de soleil ainsi que l’heure bleue de ce belvédère est une expérience visuellement unique et vertigineuse. À commencer par l’ascenseur ultra-rapide pour monter au sommet en moins d’une minute qui stimule une première montée d’adrénaline. Suivra une seconde, spécialement lorsqu’on enjambe la plateforme d’observation extérieure. Vous découvrirez un plancher en verre qui s’avance sur 25 mètres dans le vide, entouré de vitres inclinées vers l’extérieur. Ces angles de vision offrent une vue en plongée sur le sol bien loin sous nos pieds !

Appareil : Canon EOS R6 MKI

Objectif : RF35mm

Exposition : 1/10s à F5.6

ISO : 640