Ukraine: la Russie aurait déployé 420 000 soldats en zones occupées

La Russie a déployé plus de 420 000 soldats dans les zones occupées dans l'est et le sud de l'Ukraine, a affirmé samedi un général du renseignement militaire ukrainien.

«La Fédération russe a concentré plus de 420.000 militaires dans nos territoires temporairement occupés, dont la Crimée», a déclaré Vadym Skibitsky, chef adjoint du renseignement au sein du ministère ukrainien de la Défense lors d'une conférence.

Ce chiffre «n'inclut pas la Garde nationale russe et d'autres structures spéciales chargées de maintenir le pouvoir d'occupation sur nos territoires», a ajouté M. Skibitsky.

Depuis un mois, la Russie utilise la péninsule ukrainienne de Crimée, qu'elle a annexée en 2014, pour «attaquer des infrastructures portuaires» dans le sud de l'Ukraine, a-t-il affirmé.

«Des drones déployés en Crimée sont utilisés contre nos ports d'Izmaïl, de Reni» par lesquels des céréales ukrainiennes étaient acheminées par la mer Noire jusqu'à la sortie de Moscou d'un accord international en juillet, a détaillé le responsable.

La vice-ministre de la Défense Ganna Maliar a de son côté déclaré que les Russes aspiraient à recapturer les zones dans la région de Kharkiv (nord-est) libérées il y a un an par l'armée ukrainienne.

«Ils veulent prendre une revanche», a-t-elle dit. «Leur tâche dans l'est est aussi de déconcentrer nos forces pour qu'on ne puisse pas les centraliser dans la zone de Bakhmout où nous avançons avec succès».

L'armée russe continue d'avoir l'avantage sur l'Ukrainienne en termes d'armement, sur fond de lente contre-offensive ukrainienne, en cours depuis juin, a-t-elle admis.

«Nous devons reconnaître que l'ennemi est fort, qu'il a davantage d'hommes et d'armement», a indiqué Mme Maliar.

Rien que la semaine dernière, l'armée russe a tiré «près de 400.000 obus» sur les positions ukrainiennes sur le front est, alors que «nous pouvons utiliser huit fois moins» de munitions, a-t-elle affirmé.