Un premier album pour enfants produit par Robert Charlebois, mettant en vedette son fils, Jérôme

«On voulait aller plus loin dans les chansons pour enfants», explique Jérôme Charlebois, qui s’apprête à lancer son premier disque pour les tout-petits. Baptisé Petits mots pour grands enfants, l’album composé de 11 titres est produit par son célèbre papa, Robert Charlebois.

Lorsqu’il était enfant, c’est la chanson J’t’aime comme un fou que papa Robert chantait à son fils, Jérôme, le soir pour l’endormir. «Mon père m’a poussé à aller de l’avant avec ce projet d’album pour enfants. Il mangeait mes chansons en préproduction», raconte Jérôme Charlebois, aujourd’hui âgé de 44 ans.

Le plaisir d’écrire pour les enfants

Cette idée de concevoir un album destiné aux enfants de 5 à 11 ans lui est venue en pleine pandémie. Ayant tout d’abord eu envie de participer à un concours d’écriture de comptine pour l’émission Passe-Partout, il s’est aperçu que ce format d’écriture ne l’emballait pas... mais qu’inventer des chansons pour les jeunes le faisait sourire!

«Je me suis mis à écrire et à vraiment aimer cela. J’ai eu beaucoup de plaisir à toucher quelque chose de complètement différent. Tout le monde a été enchanté et moi aussi», ajoute l’artiste qui a travaillé avec le compositeur Jean-François Beaudet.

TOMA ICZKOVITS

Jérôme et Annie

En couple depuis 5 ans avec Annie Roy, une enseignante au primaire, il a trouvé en son amoureuse la partenaire parfaite avec qui plonger dans ce monde imaginaire. Ils écrivent et peaufinent les paroles ensemble.

L’an dernier, à la fin de l’écriture, les élèves de sa classe de 5e année ont eu droit à des primeurs, et ont même rédigé un palmarès de leurs chansons préférées. Quant à la pochette de l’album, elle représente le couple en version bande dessinée, vêtu de costumes de scène. Un dessin d’Annie qui a été numérisé.

«On part de sujets qu’on pense qui vont plaire aux enfants, et on prend un angle différent et rassembleur comme la nature, la première blonde, le bonhomme de neige ou la cabane à sucre. C’est court, précis et il y a une belle profondeur. Je pense que tout le monde peut apprécier ces chansons, même ceux qui n’ont pas d’enfants», estime le chanteur qui travaille sur un nouvel album, lui qui ne met pas sa carrière musicale solo de côté pour autant.

Les clips des pièces On va danser et J’veux de la lumière (qui parle d’environnement et d’écologie) ont été lancés – et connaissent déjà un bon succès – sur YouTube. Certaines chansons ont même été livrées et appréciées en spectacle; car les adultes viennent souvent assister à ses concerts en famille.

Le duo a hâte de présenter les onze chansons de Petits mots pour grands enfants lors de spectacles complets qui dureront environ 45 minutes. «Il y aura une mise en scène, de vrais échanges, des personnages et des costumes», promet l’artiste.

«Tant qu’on va avoir du fun, on va le faire. C’est différent, on se retrouve tous les deux sur scène, il n’y a pas de musiciens avec nous, c’est intimiste. Et puis, on a vraiment le sentiment d’amener quelque chose qui a une âme», ajoute celui qui souhaite présenter une tournée au Québec dans un avenir rapproché.

-Jérôme Charlebois et Annie Roy seront en spectacle à la petite église de Saint-Eustache le 19 novembre prochain. Billets 16$.