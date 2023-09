Un Québécois à l’assaut de l’un des plus fascinants marathons de nage en eau libre

Un Québécois de 26 ans se lance à la conquête de l’une des plus difficiles et fascinantes courses de nage en eau libre de la planète, où les athlètes doivent parcourir 36 kilomètres dans les eaux imprévisibles du golfe de Naples, tout en risquant de croiser le chemin de cargos et autres géants des mers.

La prestigieuse traversée Capri-Naples, en Italie, se classe tout en haut du palmarès des marathons de nage en eau libre, à l'instar de la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

À l’exception qu’elle se déroule en pleine mer et que le trafic maritime n’est pas interrompu pour le passage des nageurs. Le port de Naples demeure l’un des plus importants d’Europe.

Il n’est donc pas rare de voir des athlètes s’arrêter pour laisser passer un cargo ou bien changer leur ligne de course pour éviter les vagues qu’ils produisent. Un «léger détail» qui ajoute du piquant à une course légendaire dans la communauté des marathoniens des eaux.

«S’il faut que je contourne un bateau, bien je le contournerai», lance avec entrain le nageur William Racine.

Photo tirée de la page Facebook Capri-Napoli Marathon

Au bout du fil, ce militaire membre du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment affiche une confiance inébranlable devant le défi qui l'attend, samedi matin. Et ce, même s’il se frottera à ce monument de la natation pour la première fois de sa vie.

Un «touriste»

Car c'est avant tout du bagage que vient chercher Racine, moins expérimenté que ses rivaux. Face à l'élite de la discipline, il vient chercher «une expérience précieuse» qui lui sera utile pour ses futures courses.

Il n’aura pas le luxe non plus de compter sur son entraîneur dans le bateau, comme le feront ses rivaux. Ce sera plutôt sa conjointe, Rachel, qui servira de motivatrice.

«C’est sûr que j’ai l’air d’un touriste comparé à eux autres, c’est sûr et certain», dit-il le ton mi-blagueur, précisant au passage qu'il sera «en contact constant» avec son entraîneur. Mais j’ai confiance en Rachel et en moi. Je sais qu’on peut le faire. En plus ce sera notre lune de miel!»

Photo fournie par William Racine

Non, ce n’est pas le résultat qui motive William Racine à s'embarquer dans une épreuve qu’il sait «extrêmement difficile» et «imprévisible». L’an dernier, au beau milieu de la course, les organisateurs avaient même suspendu puis annulé l’événement en raison des mauvaises conditions météo.

«Se dépasser»

Le Québécois cherche avant tout «à se dépasser», comme il a «appris à le faire dans l’armée». «J’aime pas souffrir particulièrement. Mais j’ai pas peur de la douleur. Avec l’arthrite, j’ai mal de toute façon. Rendu là, j’aime autant me dépasser et faire des grosses épreuves», résume celui qui est atteint de spondylarthrite ankylosante.

Si William Racine en sait peu sur ce qui l’attend, l’ex-nageur en eau libre Marc-André Leclerc, lui, en a une très bonne idée. Deux fois il a participé à la traversée Capri-Naples, en plus de s’y rendre une troisième fois comme entraîneur.

«C’est une course qui est terriblement difficile parce que c’est de la vague de mer. Ce n’est pas de la vague de lac. Et contrairement au lac Saint-Jean où c’est relativement froid comme on a vu cette année, là-bas c’est extrêmement chaud. Ça n’a aucun sens», se rappelle celui qui est aujourd’hui responsable des communications pour la Traversée du lac Saint-Jean.

L’hyperthermie le guette

C’est d’ailleurs le froid qui avait empêché William Racine de rallier Roberval cette année. L’équipe médicale l’avait obligé à sortir de l’eau alors que sa température corporelle était de 27 degrés. On se rappelle qu’en prévision de la dernière Traversée du lac Saint-Jean, Racine avait acheté, modifié puis installé un congélateur dans sa cuisine afin de s’habituer à l’eau froide.

Photo tirée du compte Instagram de William Racine

L’eau sera plus chaude dans le golfe de Naples, mais ça n’annonce pas que des bonnes nouvelles.

Marc-André Leclerc n'oubliera jamais le moment où il a souffert d’hyperthermie à son arrivée à Naples, il y a une quinzaine d’années. Avec une température ressentie 40 à l’extérieur, J’étais assis sous une tente au médical. Je grelottais. Pas parce que j’avais froid, parce que j’avais chaud. J’avais jamais vécu ça dans ma vie», se souvient-il.

Mais qu’il fasse chaud ou froid, William Racine n’a pas l’intention de s’en laisser imposer une fois le départ donné. «[Les autres nageurs] aussi ont commencé à quelque part. Si on veut avoir un CV comme les leurs, il faut se dépasser.»