Airmedic passe aux mains de Dessercom: une saison de la chasse «comme d’habitude»

L’entreprise spécialisée en assistance médicale et en transport aéroporté Airmedic soutient que sa clientèle ne ressentira pas les contrecoups des tumultes financiers impliquant son ancien propriétaire. La saison de la chasse, qui arrive à grands pas, se déroulera comme les précédentes.

Airmedic s’était mise à l’abri de ses créanciers au cours du mois de juillet, dans le cadre de la débâcle financière du Groupe Huot et de son propriétaire, Stéphan Huot. Elle a été vendue à la compagnie ambulancière Dessercom, basée à Lévis, dans les derniers jours.

«Le plus important dans cette transition, c’est que les clients ne voient aucun changement, fait valoir le directeur des relations publiques et gouvernementales, Jean-Patrick Laflamme. [...] C’est un service essentiel pour une partie de la population et rien ne va changer là-dedans.»

Comme chaque année, l’entreprise offrira ses services de transport d’urgence par hélicoptère ou par avion et d’assistance médicale d’urgence aux adhérents qui se rendront dans des endroits trop éloignés pour obtenir l’aide du 911 pendant l’automne.

Bien occupée

Le directeur des relations publiques et gouvernementales soutient que la compagnie n’a pas ralenti ses opérations pendant les derniers mois, bien au contraire.

«On a connu un gros été. Nous avons effectué plusieurs opérations de sauvetage d’urgence pendant les feux de forêt au Québec», poursuit-il.

Pas de saignée

M. Laflamme soutient que l’instabilité qui régnait autour d’Airmedic n’a eu aucune incidence, ou très peu, sur le personnel «qui est passionné par la mission de l’entreprise».

«On n’a pas eu de vague de départs malgré tout ce qui s’est passé. On a une équipe solide composée d’environ 150 personnes qui ont leur travail à cœur. C’est un milieu très spécialisé, alors c’est difficile de retrouver le même genre d’emploi ailleurs.»

Jean-Patrick Laflamme affirme qu’il y a encore plus de stabilité au sein de l’entreprise qu’au cours des années de pandémie, en raison de l’incertitude autour des compagnies aériennes qui étaient en pause, à l’époque.

«Quand tous les vols ont recommencé, il y a vraiment eu une offensive agressive des grosses compagnies et on a observé beaucoup de mouvement de personnel. Depuis environ un an, un an et demi, ça s’est stabilisé chez nous.»