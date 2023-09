Voici 10 «gros» sentiers de randonnée près de Montréal et Québec

À la recherche d’un défi pour user vos bottes et réveiller vos mollets cet automne? Les sentiers de randonnée pédestres classés «avancés» ou «difficiles» ne sont pas nécessairement très loin de chez vous. Voici quelques options situées entre 1h et 2h de route de Montréal ou de Québec.

Des sentiers de niveau avancé près de Montréal

1. L'Escalier-du-Nord, parc national du Mont-Orford, Cantons-de-l’Est (Estrie)

À environ 1h20 de Montréal

Une randonnée sur l'Escalier-du-Nord vous fera grimper sur le massif du Mont-Orford jusqu’au pic de l’Ours en passant par un autre pic rocheux, celui de la Roche-Fendue. Vous affronterez 455 m de dénivelé et serez assurément ébloui par les couleurs de la forêt si vous faites la rando en automne.

12 km (aller-retour)

Chiens non admis (choisissez plutôt le Le Ruisseau-des-Chênes si vous voulez grimper avec Pitou)

Frais d’accès

www.sepaq.com

2. La Montagne Noire (sentier InterCentre), Saint-Donat, Lanaudière

À environ 1h30 de Montréal

Grimpez à 875 m d’altitude sur la montagne Noire en empruntant le sentier Intercentre de Saint-Donat. Vous serez sur le plus haut sommet des environs et pourrez croiser en route les restes de l’avion militaire Liberator Harry qui s’y est écrasé en 1943. Un belvédère vous permettra aussi de profiter de la vue. Une belle rando, à s’offrir aussi en hiver.

12,8 km

Chiens admis

Gratuit

intercentre.qc.ca et clubpleinairsaint-donat.org

3. Le sentier Lac Spruce et Round Top, parc d’environnement naturel de Sutton (PENS), Cantons-de-l’Est

À environ1h30 de Montréal

Cette randonnée est LE classique du parc et, même si elle a tendance à attirer beaucoup de monde, elle est à faire au moins une fois. On reprend les mots du PENS pour vous le décrire : « une balade incontournable, qui vous fera découvrir au fil d’une ascension aussi sportive que gratifiante la superbe diversité de la flore et des paysages des mont Sutton, panoramas inclus ». Le dénivelé? 420 m. La durée estimée? 3h.

7,4 km

Chiens non admis (pour une rando difficile avec votre poilu, optez pour le parcours Lac Spruce et lac Mohawk)

Frais d’accès

www.parcsutton.com

4. La Grande Virée, mont Kaaikop, Laurentides

À environ 1h40 de Montréal

Le mont Kaaikop est l’un des plus hauts sommets des Laurentides. Il s’élève à 838 m d’altitude au-dessus des montagnes touffues de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Pour s’offrir une solide montée, on s’y rend par La Grande Virée, un sentier à pic et rocailleux de 12,4 km aller-retour. Le parcours démarre au lac Legault, à même la coopérative et base de plein air L’Interval. En été, l’après-rando se passe à la plage!

12,4 km

Chiens admis

Frais d’accès

intervalcoop.com

5. Sentier du Toit-des-Laurentides, parc national du Mont-Tremblant, Laurentides

À environ 2h de Montréal

Rendez-vous dans le secteur de La Diable du parc national du Mont-Tremblant et prévoyez entre 6 et 7 heures pour faire cette belle randonnée sur « le toit des Laurentides», soit le pic Johannsen, haut de 935 m. Il n’y a pas vraiment de vue au sommet en raison de la forêt, mais durant le parcours vous pourrez admirer la vallée de la Diable et aussi celle de la Rouge.

​​14,6 km (aller-retour)

Chiens non admis

Frais d’accès

www.sepaq.com

Des randonnées de niveau «avancé» près de Québec

6. Les Falaises, réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, région de Québec

À environ 50 minutes de Québec

Si vous avez envie d’un parcours plutôt ardu mais court, cette option pourrait vous intéresser. Au cœur de la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, escale prisée des oies blanches en migration au printemps et en automne, le sentier Les Falaises est une boucle entre fleuve et montagne. Elle grimpe sur le versant très à pic du cap Tourmente pour offrir des panoramas sur le St-Laurent et la plaine, tout en plongeant en forêt à certains moments.

4,5 km

Chiens admis

Frais d’accès

www.canada.ca

7. Sentier des Falaises, Vallée Bras du Nord, région de Québec

À environ 1h20 de Québec

Vallée Bras du Nord décrit les Falaises comme suit: «Hautement spectaculaire, ce sentier est un classique incontournable pour les adeptes de randonnée. L’ascension soutenue, ponctuée de marches en pierres transportées à bras d’homme, guide le marcheur vers les points de vue saisissants qui se succèdent du haut de la crête.» Tentés? Sachez qu’au sommet, vous aurez aussi droit à une vue sur la chute Delaney de l’autre côté de la vallée.

17 km

Chiens admis

Frais d’accès

valleebrasdunord.com

8. Parcours du mont Saint-Magloire, parc régional du Massif du Sud, Chaudière-Appalaches

À environ 1h30 de Québec

Bienvenue sur la plus haute montagne de Chaudière-Appalaches, le mont Saint-Magloire, qui atteint 917 m d’altitude. Ce parcours, qui offre un dénivelé de 641 m, vous promet une montée sportive et de jolies vues. Une fois au sommet, si le temps est dégagé, vous devriez apercevoir la ville de Québec ainsi que le fameux et lointain mont Katahdin, dans le Maine. Comptez un bon 5h30 pour votre aventure.

13,9 km

Chiens admis

Frais d’accès

massifdusud.com

9. Mont-du-Lac-des-Cygnes, parc national des Grands-Jardins, Charlevoix

À environ 1h40 de Québec

Envie de découvrir la randonnée phare du parc national des Grands-Jardins? Le sentier Mont-du-Lac-des-Cygnes grimpe à 980 m d’altitude sur la montagne du même nom et vous fera découvrir à la fois une végétation subalpine fragile et des vues sur le cratère météoritique de Charlevoix. Vous serez entouré par une mer de montagnes : magique!

8,6 km

Chiens non admis (faites plutôt le sentier La Chouenne (intermédiaire) si vous voulez offrir de belles vues à votre toutou)

Frais d’accès

www.sepaq.com

10. L’Acropole-des-Draveurs, parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Charlevoix

À environ 2h de Québec

Magnifique, l’Acropole-des-Draveurs est considéré comme l’un des sentiers les plus demandants des parcs nationaux du Québec. Sa montée constante et soutenue ainsi que son dénivelé de 800 mètres y sont pour quelque chose, mais aussi son sol très accidenté. Ses gros rochers rendent d’ailleurs la fin de la descente particulièrement exigeante; gardez-vous des forces! Le sommet en trois paliers de l’Acropole offre des vues spectaculaires sur la rivière Malbaie et ses (très) hautes gorges. De quoi vouloir le refaire encore et encore.

11,2 km

Chiens non admis

Frais d’accès

www.sepaq.com

Pour tout savoir sur le plein air et la randonnée le magazine en ligne espaces.ca est une bonne ressource.