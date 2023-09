«Ayoye, on en a trois!»: après sept ans d'infertilité, un couple des Laurentides s'est retrouvé avec des triplés

Après sept années difficiles à se buter à une infertilité inexpliquée, un couple des Laurentides s’est retrouvé d’un seul coup avec des triplés.

«Encore aujourd’hui, il y a des moments où on berce les enfants et on se dit “ayoye, on en a trois!”» lance en riant Stéphanie Spidalieri, de Brébeuf dans les Laurentides.

Trois fausses couches

La femme de 33 ans, qui a donné naissance à des triplés au mois de mars, peine encore à le réaliser. Son conjoint et elle essayaient depuis sept ans d’avoir un enfant et avaient traversé trois fausses couches crève-cœur.

«Le projet était en train de tomber à l’eau», souffle-t-elle, après une année difficile, marquée par le décès de sa sœur et de sa nièce dans un accident routier. Le couple n’envisageait pas d’aller vers des traitements de fertilité ou la fécondation in vitro.

Et même après l’annonce d’un test de grossesse positif, Mme Spidalieri gardait la tête froide. «On ne s’était pas alarmés», dit-elle, alors qu’elle craignait une autre déception.

Puis, l’annonce des triplés est arrivée à la première échographie. «Ils avaient tous leur appartement sur le même bloc», rigole-t-elle, à propos des trois ovules différents.

«C’était un choc. On voit juste ça dans les films!» lance à son tour Éric Pilon. Le futur papa a alors troqué son camion pour une Dodge Caravan.

Ce qui attendait le couple n’est devenu réel qu’après 25 semaines de grossesse, quand les bébés devenaient alors viables. Ils avaient aussi refusé une réduction d’embryons, pour enlever un ou deux fœtus, ne voulant prendre aucune chance même si la grossesse restait plus risquée.

Stéphanie Spidalieri a finalement donné naissance à 34 semaines à trois bébés de quatre livres et demie. «Ils sont trois, en santé, je ne pouvais pas demander mieux», se réjouit-elle.

Isabelle Otis

Un garçon et deux filles, Xavyer, Julyette et Elyrose, unis par la lettre Y, que leur mère voyait comme un symbole de trois.

900 couches par mois

La tâche est toutefois colossale pour les nouveaux parents.

«On change 900 couches par mois, pas loin de 100 biberons par semaine», compte Mme Spidalieri, qui déplore le peu d’aide, autant financière que physique, qui est offert aux parents dans sa situation.

«Si tu n’as pas d’entourage, tu ne vas pas y arriver», croit-elle, ajoutant que sa mère vient l’aider tous les jours. «Une chance qu’on a les parrains et les marraines», renchérit M. Pilon, à propos des proches et des amis qui se relaient pour les aider.

L’inflation galopante inquiète aussi le couple qui voit les dépenses monter en flèche. Ils auront bientôt besoin de pas un, mais de trois nouveaux sièges d’auto pour les enfants, par exemple.

«Ça change une vie d’un bout à l’autre, mais c’est aussi la plus belle chose qui aurait pu nous arriver», tempère le papa des triplés.

Les grossesses multiples, de plus de trois enfants, ne comptent que pour 3% des naissances au Québec.