Des visiteurs de marque à Québec

Au fil du temps, que ce soit à titre de capitale coloniale, religieuse, militaire, politique ou culturelle, la ville de Québec a vu défiler de nombreux visiteurs de marque, à savoir des têtes couronnées, des dignitaires politiques, des prélats, de grands écrivains, des scientifiques ou des penseurs. Ils venaient ici par affaires ou simplement par plaisir ou par curiosité. La deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle ont été particulièrement «achalandées». Voici donc dix exemples de ces personnalités qui ont foulé le sol de Québec entre 1842 et 1942. Il y en a eu évidemment bien d’autres, mais ceux-là sont dignes de mention.

1. Charles Dickens

Le 27 mai 1842, Charles Dickens, le célèbre écrivain britannique et père littéraire d’Oliver Twist, de David Copperfield et d’Ebenezer Scrooge, était de passage à Québec. Lui qui avait maintes fois décrit le Londres ouvrier, pauvre et sale, tombe littéralement sous le charme de la ville. Il dira alors de Québec: «Voici l’impression que fait au visiteur ce Gibraltar d’Amérique: ses hauteurs vertigineuses, sa citadelle en quelque sorte suspendue dans les airs, ses pittoresques rues à pic, ses portes sourcilleuses, et la vue saisissante qui frappe le regard à chaque détour: elle est à la fois unique et inoubliable» (traduction). Magnifique description de notre ville.

À la suite de cette déclaration d’amour, on lui a généralement attribué cette comparaison avec le poste militaire britannique de Gibraltar en Espagne. En réalité, Dickens n’avait fait que répéter ce qu’avait dit, une trentaine d’années plus tôt, l’ingénieur militaire Friedrich de Gaugreben en poste à Québec. Néanmoins, sortie de la bouche d’un auteur de notoriété internationale, cette phrase marquerait les esprits pour longtemps et ferait connaître la ville de Québec partout dans le monde. Une magnifique publicité.

2. John James Audubon

C’est le 22 septembre 1842 que le célèbre peintre naturaliste et ornithologue américain John James Audubon débarque à Québec. Il était venu chez nous pour présenter sa magnifique publication The Birds of America. Dans cet ouvrage en quatre volumes, Audubon a dessiné et peint 435 oiseaux de l’Amérique du Nord. Tous les volatiles y sont représentés grandeur nature. On y retrouve même un dindon sauvage. Il s’agit donc d’une publication grand format (100 cm x 67 cm). Une œuvre magistrale. Elle aurait été publiée à moins de 200 exemplaires. Le Musée de la civilisation de Québec en possède une. En 2010, il s’en est vendu une autre pour 11 millions de dollars.

Lors de son passage dans la capitale, Audubon visite les grands domaines de Sillery, tels Woodfield, Spencer Wood et autres. Tous les gens de la bonne société de Québec s’étaient fait un devoir de l’inviter à une promenade, une excursion d’observation, un dîner ou une soirée. Parmi ces gens, James MacPherson Le Moine avait été sans doute charmé. En 1860, il allait lui-même publier un recueil d’ornithologie: Ornithologie du Canada, non illustré celui-là, mais tout de même très riche d’informations. De nos jours, la National Audubon Society publie toujours des guides d’ornithologie.

3. Henry David Thoreau

À l’automne 1850, le philosophe américain Henry David Thoreau visite le Canada français. Il vient donc passer quelques jours à Québec. Il rend compte de son voyage dans son célèbre livre A Yankee in Canada. Il est assez intéressant de voir le jugement d’un étranger de cette époque sur notre ville. Il est très surpris d’entrer dans une ville fortifiée. En traversant la porte Prescott, il dit qu’il a dû se frotter les yeux pour être sûr qu’il vivait au XIXe siècle. Il donne son impression de la ville en disant que: «Dans les rues de [...] Québec, on ne rencontrait que des soldats en habits rouges, des prêtres qui traînaient le pas dans leurs vêtements noirs ou blancs qui ne prêtaient à aucune erreur, et des sœurs de la Charité en deuil de leur parent décédé – pour ne pas parler des sœurs de plusieurs communautés qui diffèrent selon leur façon de pleurer – ainsi que des jeunes gens qui appartenaient à quelques séminaire ou maison du même genre, et portaient des redingotes bordées de blanc comme si les sentiments généreux de leur cœur étaient déjà réprimés par un bout de ruban. Bref, les habitants du Canada me semblèrent pris entre deux feux, le militaire et le clergé.»

4. William Frederick Cody, dit Buffalo Bill

William Frederick Cody, dit Buffalo Bill, a été une figure mythique de la conquête de l’Ouest américain. Il s’agissait d’un aventurier qui a été tour à tour soldat ayant participé à la guerre civile américaine et aux guerres indiennes, éclaireur pour le célèbre Pony Express et un cowboy qui fournissait de la viande de bison aux employés du chemin de fer de l’Ouest, d’où son surnom. Il a surtout été connu parce qu’il dirigeait une troupe de spectacles à grand déploiement recréant l’atmosphère de l’Ouest américain. Entre 1882 et 1912, il fait une tournée mondiale à travers l’Amérique du Nord et l’Europe. C’est dans ce contexte qu’en 1889, il donne un spectacle au pied de la tour Eiffel qui a attiré 3 millions de spectateurs.

Le 24 juin 1897, il débarque à Québec pour se produire sur les plaines d’Abraham. Lors des représentations offertes les 25 et 26 juin, il présente des cavaliers cosaques, mexicains, arabes, hongrois et tchèques; tout ce qu’il y avait de plus western!!! Il présente également un détachement d’un régiment de l’Artillerie américaine et, évidemment, des Indiens. La foule fut moins importante que prévu, mais les spectateurs présents s’étaient dits très satisfaits.

5. Le prince Fushimi Hiroyasu

Au fil du temps, la ville de Québec a vu défiler plusieurs têtes couronnées de la famille royale britannique. Pourtant, il n’y a pas eu que des membres du Gotha britannique qui ont visité la capitale. C’est ainsi qu’en 1907, le prince japonais Fushimi Hiroyasu débarquait chez nous.

Né en 1875, Fushimi était membre de la Maison impériale du Japon. En mai 1907, ce marin de la flotte nipponne est reçu en Angleterre et en Écosse par le roi Edward VII. Une fois sa visite complétée, il rentre au Japon à bord du tristement célèbre Empress of Ireland, via le Canada. Le 7 juin 1907, il fait escale à Québec. Il est reçu à l’hôtel de ville par le maire Jean-Georges Garneau, puis le soir, le lieutenant-gouverneur Louis-Amable Jetté lui offre un dîner officiel à Spencer Wood. Il passe évidemment la nuit au Château Frontenac. Par la suite, il traverse le Canada jusqu’à Victoria. De là, il retourne au Japon à bord du HMS Monmouth. Il ne sera pas demeuré à Québec plus d’une journée, mais malgré une température maussade, la foule se pressait sur son passage, ne serait-ce que pour l’apercevoir. Une visite remarquée, mais vite oubliée.

6. Robert Baden-Powell

Le 4 août 1910, le lieutenant-général Robert Baden-Powell arrive à Québec à bord de l’Empress of Ireland. Hôte d’un banquet donné en son honneur au Club de la Garnison, il est en visite au Canada pour présenter son projet de fonder des corps d’espions militaires composés de jeunes.

Trois ans auparavant, c’est en Angleterre qu’il avait fondé le mouvement scout. Dès 1908, le Canada était le premier pays de l’Empire à adhérer à ce mouvement très britannique. Il s’agissait d’une organisation voulant inculquer aux jeunes garçons des valeurs humaines d’entraide, de solidarité et de respect.

Le Québec fonde sa première troupe scoute en 1925 et dès lors, l’Église veille au grain. En effet, en mai 1935, le Québec s’affranchit de la Canadian Boy Scout Association et crée la Fédération des scouts catholiques de la province de Québec. Pour l’occasion et malgré ses 78 ans, Baden-Powell revient une seconde fois à Québec pour apposer sa signature sur l’entente de fondation, à côté de celle du fondateur, Mgr Rodrigue Villeneuve. L’événement est prétexte à un vaste rassemblement de scouts au Colisée. La première troupe scoute de la ville de Québec avait été fondée le 17 janvier 1931 dans la paroisse de Notre-Dame-du-Chemin.

7. Joachim von Ribbentrop

Certains visiteurs de passage à Québec ont marqué l’histoire de la ville, mais cela ne faisait pas nécessairement d’eux des visiteurs de marque, au sens où on l’entend généralement. En voici un exemple notable. En 1937, Joachim von Ribbentrop a été ambassadeur du IIIe Reich à Londres. En 1938, Adolf Hitler le nomme ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne nazie. Il le demeurera jusqu’à la fin de la guerre. Pourtant, 25 ans avant de jouer un rôle clé auprès du Führer, on le retrouve à Québec. En effet, en 1912, il travaillait comme manœuvre pour la firme d’ingénierie M.P. and J.T. Davis à la construction du pont de Québec. Durant les quelques mois qu’il passe dans la capitale, il logera sur la rue Christie dans le Vieux-Québec. Arrivé au Canada en 1910, on le retrouvera, outre Québec, à Montréal, Ottawa et Vancouver. Il apprend ainsi le français et l’anglais, ce qui lui sera très utile au cours de sa carrière diplomatique. Il retourne en Allemagne en 1917. Il sera exécuté à Nuremberg en 1946 pour crime contre l’humanité. Beaucoup d’eau avait coulé sous le pont de Québec depuis sa venue.

8. Charles Lindbergh

[En 1928,] l’aviateur américain Charles Lindbergh est venu à Québec livrer un sérum spécial pour son ami Floyd Bennett, hospitalisé au Jeffery Hale, situé à cette époque sur le boulevard Saint-Cyrille (devenu le boulevard René-Lévesque), en face du Grand Théâtre actuel. L’avion de Lindbergh atterrit sur les plaines d’Abraham vers 18h45, le mardi 24 avril. En mettant pied à terre, l’aviateur américain se fit conduire avec son sérum auprès de Bennett. Devant participer à l’expédition de l’amiral Byrd vers le pôle Sud, Bennett voulut, en dépit de son état de santé, se joindre au groupe d’Américains et de Canadiens qui tentaient de se porter au secours de deux aviateurs allemands et d’un Irlandais, à bord du Bremen, qui avait dû atterrir d’urgence sur l’île Greenly, dans le détroit de Belle Isle.

Bennett était au lac Sainte-Agnès, dans Charlevoix, lorsqu’il développa une pneumonie. Transporté d’urgence à Québec, on fit le nécessaire pour le sauver, mais en vain. L’aviateur décédait, le matin du mercredi 25 avril à 10h40. Vers 11h, Lindbergh prenait son envol pour un retour aux États-Unis, où il apprit en arrivant que son ami était décédé [...] L’année précédente, Charles Lindbergh avait réalisé son exploit de faire le trajet New York-Paris, sans escale, en 33 heures, en solitaire à bord du Spirit of St. Louis.

Un texte de René Bureau, tiré du calendrier Vues anciennes de Québec de la SHQ d’avril 2003.

9. Howard Phillips Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) est un écrivain américain adulé pour ses œuvres dans le domaine du fantastique et de l’horreur. Son influence est telle que l’écrivain américain Stephen King a dit de lui qu’il était «le plus grand artisan du récit classique d’horreur du vingtième siècle». Des dizaines de romans, une centaine de récits, des adaptations... Son influence sur la culture populaire [...] est telle que près d’un siècle après son décès, son œuvre est toujours source d’inspiration. Cependant, [peu de gens savent] que Lovecraft a séjourné dans la ville de Québec en 1930, 1932 et 1933. Il profitera de ces voyages pour écrire un guide de l’explorateur de la ville de Québec et sur l’histoire de la Nouvelle-France, texte qui ne sera publié qu’à titre posthume en 1976 sous le titre To Quebec and the Stars. (François Bourdages)

Lovecraft a été séduit par Québec. Il dira qu’elle est un «décor de conte de fées dans lequel il est possible de pénétrer, de marcher et dont on peut toucher et goûter les mille et une merveilles qu’il renferme». De nos jours, une épigraphe apposée sur la façade du 801, avenue De Bougainville rappelle son passage chez nous.

10. Antoine de Saint-Exupéry

En 1943, Antoine de Saint-Exupéry publie Le Petit Prince. Il s’agit d’une œuvre philosophique présentée sous la forme d’un conte pour enfants. Le succès est immédiat. Encore aujourd’hui, après la Bible, c’est le livre le plus traduit au monde. L’année précédente, en mai 1942, Saint-Exupéry est de passage à Québec. D’abord invité à Montréal, il vient par la suite prononcer une conférence au Palais Montcalm. Sa venue est organisée par le professeur et philosophe Charles De Koninck.

À cette occasion, lui et des personnalités de l’Université Laval participent à une réception chez les De Koninck. C’est alors que Saint-Exupéry s’accroupit au milieu du salon pour fabriquer des avions de papier qu’il fait voler pour les enfants De Koninck, Thomas, Arthur, Dominique et Godelieve. Curieux, ceux-ci lui posent beaucoup de questions, comme tous les enfants du monde l’auraient fait. Il n’en fallait pas plus pour que certains affirment que l’aîné, Thomas, lui aurait alors inspiré le personnage du Petit Prince. La légende est tenace. Le Petit Prince serait-il nul autre que Saint-Exupéry ayant conservé son cœur d’enfant? Qui sait! Quoi qu’il en soit, cette visite a marqué l’histoire de la capitale et on en parle encore régulièrement.

Textes de Jean-François Caron, historien, Société historique de Québec