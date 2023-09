Dérapages de l'émission Enquête dans l'affaire Sirard : une magistrale leçon de journalisme de Marc-François Bernier avec son essai «La Cible»

Le 6 décembre 2016, quelque temps après la diffusion de l’émission Enquête qui l’avait pointé du doigt, le docteur Alain Sirard, pédiatre spécialiste des cas de maltraitance d’enfants, s’est enlevé la vie. Le reportage en question, diffusé le 21 novembre 2013 dans le cadre de l’émission Enquête, sur la chaîne Radio-Canada, jettera en pâture ce médecin qui avait pourtant consacré une bonne partie de sa pratique médicale à défendre les enfants victimes de maltraitance.

Le reportage de la journaliste Pasquale Turbide entend démontrer que le pédiatre Alain Sirard abuse de son pouvoir médical. Il est basé sur le témoignage de cinq parents d’enfants que des médecins de l’hôpital Sainte-Justine, dont Alain Sirard, soupçonnent d’avoir subi de mauvais traitements. Un signalement est alors envoyé automatiquement à la DPJ pour enquête. C’est une obligation légale pour le médecin de le faire. Un long et lourd processus est aussitôt enclenché, ce qui n’est pas de nature à plaire aux parents, fautifs ou non.

Selon la journaliste, « le Dr Sirard est très controversé au Québec, il a une vision en tunnel, aucune des familles retenues pour son reportage n’a de facteurs de risques et il est évident que le Dr Sirard se considère comme un inquisiteur, un policier ou un détective qui veut ébranler une famille ».

Plusieurs cas

Premier cas : un enfant amené à l’urgence avec une fracture crânienne. Selon la version de la mère, cette fracture s’est produite au moment de l’accouchement, ce qui n’est pourtant pas signalé dans le dossier médical de l’enfant.

Le médecin Alain Sirard soupçonne la mère d’avoir échappé son enfant. Celui-ci sera placé pendant neuf mois dans une famille d’accueil sous la supervision de la DPJ.

« Ce n’est pas au pédiatre de déterminer si le geste est accidentel ou volontaire, racontera le docteur Sirard. Son rôle se limite à comparer la nature des blessures avec la version des parents afin d’en évaluer la valeur probante au regard des connaissances scientifiques. » Le juge ne retiendra pas l’explication de la mère.

Deuxième cas : Corinne, un bébé de deux mois serait tombé par terre avec sa chaise transat, s’infligeant des fractures aux côtes et au bras. Devant les versions contradictoires des parents, le docteur Sirard soupçonne un cas de maltraitance et il fait un signalement à la DPJ. Les parents sont furieux contre le pédiatre qu’ils accusent de voir de la maltraitance partout.

Troisième cas : Antoine, âgé de huit mois, pleure sans arrêt. À Sainte-Justine, on lui diagnostique une fracture du fémur. Le père est soupçonné de maltraitance par le docteur Sirard, car il est incapable d’expliquer comment l’accident s’est produit. Il y aura enquête de la DPJ et de la police. Les parents sont furieux. Là encore, le reportage de la journaliste d’Enquête est biaisé.

Quatrième cas : Jérôme, âgé de deux mois, pleure sans arrêt. Il a des coliques et les parents lui appliquent une bouillotte d’eau chaude sur l’abdomen. Or, les spécialistes de l’Hôpital Sainte-Justine ne peuvent expliquer l’existence de plusieurs petites lésions à l’abdomen.

Le pédiatre Sirard conclut qu’elles sont de nature traumatique et signale ce cas à la DPJ. Une nouvelle bataille juridique s’ensuit. Le reportage télévisé donne encore une fois une image déformée du pédiatre, soi-disant responsable de toutes les tracasseries occasionnées par la prise en charge de la DPJ.

Cinquième cas : Sylvia, âgée de quatre mois, démontre des fractures multiples sur tout le corps. Les parents expliquent que leur enfant souffre d’une maladie osseuse, mais pour les spécialistes de Sainte-Justine, ces fractures nombreuses sont sans aucun doute le fait de maltraitances.

L’homme à abattre

Pour Bernier, il ne fait pas de doute que la journaliste, par ses inexactitudes, ses omissions et ses contradictions, a fait preuve de complaisance et a manqué d’équité, « en contradiction avec le doute méthodique si important en journalisme ».

« Le fameux docteur Sirard » deviendra l’homme à abattre et la puissante machine médiatique de Radio-

Canada contribuera à sa déchéance.

Même le « bon docteur Julien » sera de la curée, car il nourrit une vieille rancune envers Sirard, semble-t-il.

Pétitions, campagnes médiatiques, appels à la démission sur les réseaux sociaux, le Dr Sirard devient la cible d’un tir groupé.

Jusqu’à ce qu’il soit poignardé en pleine rue, près de son domicile. Blessures physiques mineures, mais grosses blessures psychologiques.

Vivant « un stress psychologique considérable », à la suite de plusieurs enquêtes professionnelles, il s’enlèvera finalement la vie.

