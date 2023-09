Football universitaire: une grande première pour deux frères du Rouge et Or

Dans la victoire de 48-7 du Rouge et Or de l’Université Laval contre les Redbirds de McGill samedi soir, au PEPS, les frères Étienne et Justin Cloutier ont vécu une soirée mémorable.

Sauf pour un match d’une saison 2020 qui a été annulée en raison de la pandémie, les frangins portaient pour la première fois les couleurs de la même équipe et, de surcroît, de la formation de leur enfance.

«J’attendais ce moment depuis longtemps, a souligné Justin, qui disputait par la même occasion son premier match dans les rangs universitaires. C’était vraiment cool comme expérience et j’ai vraiment pris le temps d’apprécier ces moments. Je suis content d’avoir vécu mon premier match avec mon frère. Il nous reste encore quelques années et on veut en profiter. Nous avons gagné chacun un championnat avec notre équipe respective l’an dernier, et le prochain objectif est d’en gagner un ensemble.»

Justin évolue comme secondeur et Étienne est sur la ligne offensive, mais les deux se sont retrouvés au même moment sur le terrain à quelques reprises. «On joue tous les deux sur l’unité de placement, a indiqué Étienne. On y pensait à l’entraînement, mais c’est encore mieux en match.»

Un grand sentiment de fierté

Dans les gradins, le père Jacques, qui a porté les couleurs du Rouge et Or de 1995 à 1999 et qui a travaillé comme entraîneur adjoint de 2004 à 2012, son épouse Isabelle Bouchard et sa fille Marie-Pier ont pleinement savouré ces moments magiques.

«Je suis très fier de mes fils, a exprimé le paternel, qui a remporté la coupe Vanier en 1999. Comme parent, tu souhaites que tes enfants s’épanouissent, peu importe l’activité qu’ils pratiquent. De les voir atteindre ce niveau de jeu au football en plus et avec la meilleure équipe au Canada me remplit de fierté.»

«Il y avait beaucoup d’émotion dans l’air, renchérit la mère qui, nouvellement mariée depuis quelques mois, avait pris une semaine de vacances pour assister à la conquête du premier titre national du Rouge et Or à Toronto, en 1999. Je suis très fière de mes garçons. Je n’étais pas nerveuse parce que j’ai confiance en eux. J’étais plus nerveuse quand Jacques jouait.»

Un accès privilégié

Cloutier a été impliqué de près dans le développement de ses deux fils athlètes. «Dès leur jeune âge, ils ont joué au soccer, fait de la natation et de la gymnastique parce qu’on voulait leur donner les outils pour développer leurs habiletés, au lieu de se spécialiser trop rapidement. Les deux sont sauveteurs. Ils ont aussi joué au football à l’école primaire et avec le mini Rouge et Or. On a parcouru les quatre coins de la province en famille.»

S’il a pratiqué la gymnastique jusqu’en 1re secondaire, Justin assure qu’il n’a jamais été poussé vers le football. «Depuis que je suis tout jeune, j’adore le football, a-t-il résumé. Le football, c’était le choix facile, mais mes parents ne m’ont jamais poussé. Comme porteur d’eau et préposé aux ballons, j’avais accès au vestiaire avant les parties et à la demie. Je voyais les joueurs se préparer et j’entendais les discours de Glen [Constantin]. J’ai grandi dans le football. Ce n’est pas tout le monde qui a eu la chance de vivre ces expériences.»

L’entraîneur n’est jamais loin

Jacques a coaché ses fils avec les Condors de Saint-Jean-Eudes et les Titans de Limoilou. Encore aujourd’hui, il donne encore un coup de main à Étienne, qui évolue à la même position que lui et qui porte le même numéro, le 65. Sa présence a aidé Étienne dans sa transition de bloqueur à centre.

«C’est vraiment spécial qu’Étienne joue à la même position et porte le même numéro, a souligné l’ingénieur de profession. Il a débuté sa carrière comme bloqueur, mais je lui disais de prendre toutes les opportunités qui se présentaient. Il s’est développé deux ans comme centre et il effectuait des remises dans le sous-sol. J’ai toujours mon œil d’entraîneur, et on regarde les films des entraînements du Rouge et Or.»

Étienne adore ce nouveau rôle. «J’aime beaucoup l’aspect cérébral du poste de centre, a souligné l’étudiant qui a franchi la première étape dans le processus d’acceptation à la prestigieuse Université Harvard à sa sortie des rangs collégiaux. Quant à mon choix de numéro, ce n’est pas un hasard si je porte le 65.»