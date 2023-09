L’ail noir de La terre du 9 est le condiment dont vous ne pourrez plus vous passer

Je suis hyperactive, c’est connu. Mais depuis que j’ai adopté la « TD9 », je suis calme, mon quotidien est plus simple, et je vis des moments de délice qui se conjuguent au présent conscient. Ça contribue à ma quête de ne faire qu’une chose à la fois et de ne pas gaspiller la vie. C’est du sérieux, mon affaire.

Le « TD9 », c’est La terre du 9, l’adresse du rang de Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce, où la famille Binette-Lessard cultive mes désormais essentiels du quotidien, faits d’ail noir. Oui, mademoiselle, de l’ail à m’y rouler dedans !

Ne vous sauvez pas ! L’ail noir n’a pas d’arrière-goût ni les côtés incommodants de l’ail blanc que certains peuvent ne pas apprécier dans le coin de la digestion. L’ail noir ici, c’est de l’or.

COURTOISIE, La terre du 9

Mon kit de base d’ail noir

Prenez des notes, chers vous qui me lisez toujours avec grande curiosité, car je n’ai pas à ce jour, dans ma vie de foodie, partagé un petit pot qui soit aussi game changer pour rehausser mes recettes. J’ai adopté leurs produits, parce qu’ils se cuisinent ou sont prêts pour une utilisation immédiate, avec comme résultat des saveurs optimisées pour mes petits plats.

La liste va s’allonger, mais je suis convertie pour l’instant à ce kit de base-survie-fun : le sel d’ail noir de La terre du 9. Il a remplacé ma fleur de sel. Je l’utilise de la même façon que cette dernière, tant pour assaisonner des plats crus ou cuits que pour décorer. Même en rim de sel d’ail noir pour un cocktail. Moitié sel, moitié ail noir, c’est exactement ce dont j’avais besoin pour réduire ma consommation d’ail tout en adorant la saveur.

COURTOISIE, La terre du 9

La purée d’ail noir, c’est bon grave et c’est brut. Je la mélange en petites touches nuancées dans mes sautés, dans mes sauces à salade César par exemple, en remplacement de pesto sur mes pizzas ou en trempette dominante mayo et purée pour un mélange qui ressemble à une trempette au chocolat. Le vinaigre d’ail noir, je l’utilise pour déglacer, et les fleurs d’ail marinées épicées remplacent les petits cornichons sucrés ou à l’aneth dans mes sandwichs et pico de gallo.

Mieux que du ketchup !

La famille d’agriculteurs à qui je dois le cran festif de plus dans la vie de mes papilles, c’est Isabelle Lessard et Stéphane Binette. Ils ont réussi le pari d’offrir une gamme de produits qui peut tout remplacer ou côtoyer, du ketchup au miso.

Photo fournie par La terre du 9

Avec leur fils aîné, Édouard, 20 ans, dans les champs et dans les marchés publics, et leur autre fils, Thomas, 17 ans, en cuisine et en aménagement, ils cultivent et transforment tout de façon artisanale en Beauce. Leur mission est de redéfinir l’expression de la cuisine de souche pour le fin gourmet curieux, en lui offrant une gamme de condiments à l’ail noir et d’assaisonnements faits à partir des saveurs brutes de la terre.

Ma mission à moi est d’en avoir sur le comptoir de notre cuisine à portée de main tous les jours, sinon mes papilles boudent.