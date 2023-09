Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Avatar — Chimp Mosh Pit Tour

Photo tirée du site web imperialbell.com

Impérial Bell

12 septembre, 19 h 30

Le groupe suédois Avatar, qui se qualifie comme le plus grand cirque métal de la planète, s’arrête à Québec dans le cadre de sa tournée Chimp Mosh Pit, mettant en vedette son plus récent album Dance Devil Dance. Considérant que « le métal, c’est de la musique pour le corps », Avatar compte bien faire danser la foule.

► 49 $, imperialbell.com

Hosanna ou la Shérérazade des pauvres

Grand Théâtre de Québec

12 septembre au 7 octobre, heures variées

Le roman de Michel Tremblay publié en 2022 prend vie sur les planches, remettant sous les projecteurs l’un des personnages emblématiques de son œuvre : Hosanna. Ce vieil ex-travesti se terre dans son appartement depuis la fameuse soirée de 1973 où Hosanna a cru réaliser le rêve de sa vie en se travestissant en Elizabeth Taylor dans Cléopâtre. Toutefois, la rencontre d’un journaliste l’incitera à redonner vie à Cuirette, Sandra, la duchesse de Langeais et à d’autres personnages désespérément en quête d’amour et de reconnaissance.

► À partir de 30 $, grandtheatre.qc.ca

Magnétismes

Photo fournie par Anne-Renée Hotte

VU

Jusqu’au 15 octobre, du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h

Les recherches d’Anne-Renée Hotte portent un regard sensible sur les modes de communications et les dynamiques au sein de communautés vivantes, qu’elles soient humaines, animales ou végétales. Mettant en dialogue la photographie, la vidéo et de fines articulations sonores, elle propose une réflexion ouverte sur les forces vives qui fondent les rapprochements entre les êtres à l’intérieur de contextes tant scientifiques que sociologiques ou intimes. Que ce soit les battements d’ailes d’un papillon autour d’une lampe ou le temps indéfini d’un baiser.

► Gratuit, vuphoto.org

Beauport en art

Photo fournie par Culture Beauport

Salle de diffusion du Couvent de Beauport

Du 16 septembre au 1er octobre, les samedis et dimanches, de 13 h à 16 h

Culture Beauport présente l’exposition collective Beauport en art. Née du désir des artistes beauportois d’exposer leurs œuvres au cœur de leur quartier, l’exposition permettra d’admirer celles de 14 artistes, dont une aquarelliste, des artistes peintres, une photographe et des sculpteurs. Diverses prestations musicales, ainsi que des conférences d’artistes et des démonstrations compléteront ce splendide portrait des talents beauportois.

► Gratuit, culturebeauport.com

Festival de cinéma de la ville de Québec

Photo tirée de la page Facebook de l’événement

Divers lieux de Québec

13 au 17 septembre

Le Festival de cinéma de la ville de Québec projettera 250 films, dont la moitié représentent fièrement le cinéma d’ici, notamment Solo de Sophie Dupuis et Simple comme Sylvain, de la réalisatrice Monia Chokri. Ces films seront présentés dans huit lieux de diffusion, soit le Diamant, le Palais Montcalm, le Drague, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Cinéma Beaumont, le Ninkasi et la place D’Youville. Sans oublier les 30 séances gratuites, les trois classes de maître et l’invitée d’honneur : Christine Beaulieu.

► Prix variés, fcvq.ca

Elyzabeth Diaga — Queens of Rock

Théâtre Capitole

15 septembre, 20 h 30

Elyzabeth Diaga présente son ultime revue musicale rendant hommage aux plus grandes dames du rock de tous les temps, transportant les spectateurs à travers une épopée de quatre décennies, puis célébrant la musique et l’héritage de Heart, Pat Benatar, Blondie, Marjo, Tina Turner, Cher, Joan Jett, Les Rita Mitsouko, Annie Lennox, Alanis Morissette, The Cranberries, Evanescence, Lady Gaga, et plus encore...

► 46,97 $, 51,32 $, theatrecapitole.com