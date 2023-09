Mieux-être: jamais trop tard pour transformer sa vie

On dit que la vie est bien trop courte pour ne pas en bénéficier au maximum. Chose certaine, il est inutile de vouloir s’accrocher à une situation qui ne nous convient plus. À ceux qui ne sont pas tout à fait heureux dans leur vie personnelle ou professionnelle, peu importe votre âge, sachez qu’il n’est jamais trop tard pour faire table rase et transformer sa vie.

Tout le monde a droit à l’erreur et peut revoir ses plans. La vie ne doit pas nécessairement être une ligne droite. L’auteure raconte dans son livre qu’elle a fait une foule de virages dans sa vie. « J’ai compris une vérité absolue sur ces tournants : ils sont à la fois des moments angoissants et l’occasion stimulante de faire le point sur soi », explique-t-elle.

Pour d’autres, ce seront de grands défis, mais aussi des occasions d’évoluer. L’auteure donne plusieurs conseils afin de mettre ses propres talents à contribution et réussir sa vie.

Grande aventure

La vie est certes une très grande aventure dans laquelle on doit sauter sans peur si cela nous permet de nous diriger vers le bonheur. Le pire est très certainement de stagner dans une vie ennuyeuse qui ne nous convient plus. En changeant de cap, on court le risque de faire des erreurs, bien entendu, mais l’important est d’avancer sur le long terme afin d’atteindre l’objectif ultime, soit d’être heureux.

OSEZ LA BAIGNADE NORDIQUE

Au Québec, nos plans d’eau sont souvent froids pour ne pas dire glacés, selon les saisons. À l’instar de divers pays nordiques, on pense notamment à la Norvège, où l’on pratique la baignade en eau froide, l’auteure Vanessa Bell souhaite encourager les gens de chez nous à ne pas craindre l’eau froide, même en hiver. Sceptique ? D’emblée, il faut dire que ce n’est pas pour n’importe qui. Cela nécessite une certaine préparation, sans quoi l’activité peut devenir dangereuse. S’appuyant sur des études scientifiques sérieuses et sur l’expérience vécue de baigneurs norvégiens qui n’ont pas peur des eaux parfois glaciales de la mer de Norvège, elle propage par son livre les nombreux bienfaits de l’eau froide sur le corps.

La baignade peut notamment aider le corps à soulager la douleur, réduire le stress, améliorer la circulation sanguine et augmenter le bien-être en général. Que ce soit à Matane dans le Bas-Saint-Laurent ou bien à l’île d’Orléans ou encore dans nos nombreux lacs en montagne, plusieurs se privent, même en été, de s’y baigner, craignant simplement l’eau froide. Au lieu de bouder son plaisir, on propose de s’adapter progressivement en commençant par se baigner dans nos plans d’eau en été jusque tard en automne, ce qui permet une transition équilibrée avant de se lancer dans le Saint-Laurent en plein hiver. L’ouvrage offre tous les outils nécessaires pour préparer son corps à la première immersion et s’assurer que la baignade soit sécuritaire afin d’éviter un choc thermique ou de tomber en hypothermie.

LES BIENFAITS DES CRISTAUX

Les cristaux et les pierres semi-précieuses comptent de nombreux bienfaits et plusieurs d’entre eux permettent d’augmenter l’énergie vitale ou la créativité. Ils peuvent également être utilisés pour augmenter notre concentration et même nous soigner, à condition de savoir lesquels sont les mieux adaptés à nos besoins. Ce guide illustré peut vous aider à vous y retrouver, que vous soyez novice ou expérimenté dans le domaine.

On pense notamment au cristal de quartz, qui peut aider les adeptes de méditation. Bien qu’il faille tout de même faire preuve de patience pour constater des résultats, certaines pierres peuvent vous élever sur le plan vibratoire, tandis que d’autres peuvent vous aider à vous détendre ou même à améliorer la qualité de votre sommeil. On apprend notamment que le quartz rose est lié à ce qui touche le cœur et que l’améthyste est une pierre bienfaisante pour apaiser l’esprit – on l’utilise notamment dans une chambre à coucher pour mieux dormir. Quant à la citrine, pierre d’abondance, elle permet de tonifier le corps et l’esprit tout en stimulant la bonne humeur et la créativité.

Des conseils sont également prodigués afin de bien entretenir les pierres, les purifier et les énergiser.