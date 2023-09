Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 11 septembre qui valent le détour.

Football : Bills de Buffalo c. Jets de New York

Getty Images via AFP

Les attentes sont très élevées du côté des Jets de New York avec l’ajout du quart-arrière vedette Aaron Rodgers, qu’ils ont acquis au cours de la saison morte. De plus, ils ont ajouté à leur formation les receveurs Allen Lazard et Randall Cobb qui étaient des cibles de choix pour Rodgers lorsqu’il était à l’emploi de la formation du Wisconsin. Comme si ce n’était pas assez, New York a embauché le porteur de ballon vedette Dalvin Cook qui a connu beaucoup de succès avec les Vikings du Minnesota. Tous ces joueurs s’ajoutent à un noyau fort prometteur chez l’équipe de la Grosse Pomme qui est mené par le demi de coin Sauce Gardner ainsi que le receveur Garrett Wilson. Les hommes de Robert Saleh ont conclu leur calendrier préparatoire en beauté avec une victoire de 32 à 24 face à leur rival new-yorkais, les Giants.

Prédiction : Victoire des Jets de New York - 2,10

Baseball : Diamondbacks de l’Arizona c. Mets de New York

Getty Images via AFP

Les Diamondbacks de l’Arizona connaissent de bons moments ces temps-ci puisqu’ils viennent de remporter leurs deux dernières séries. De plus, ils ont eu le dessus à trois occasions sur une possibilité de quatre face aux Cubs de Chicago qui détiennent une avance de deux matchs sur l’Arizona parmi les équipes repêchées dans la Ligue nationale. Ils font face aux Mets de New York qui connaissent une saison extrêmement difficile comme en témoigne leur dossier de 65-77. Les hommes de Buck Showalter ont obtenu seulement une victoire à leurs quatre derniers matchs.

Prédiction : Victoire des Diamondbacks de l’Arizona - 2,20

Tennis : Leylah Fernandez c.Beatriz Haddad Maia

Photo MEGA/WENN

Leylah Fernandez (67e au monde) n’a pas fait long feu aux Internationaux des États-Unis puisqu’elle s’est inclinée au premier tour. Cependant, elle a une bonne occasion de reprendre confiance puisqu’elle affronte Beatriz Haddad Maia (16e au monde) au premier tour du Tournoi de San Diego. La Canadienne a eu le dessus à deux reprises sur la Brésilienne à deux reprises en trois occasions. Les deux joueuses avaient également croisé le fer au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale de Montréal et Fernandez l’avait emporté en trois manches.

Prédiction : Victoire de Leylah Fernandez en trois manches - 4,80