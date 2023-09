Quoi exiger de notre fils?

Notre fils de 28 ans vivait avec sa blonde depuis cinq ans. Dès le départ, mon mari et moi avions réalisé qu’ils n’étaient pas faits pour vivre ensemble et nous l’avions mis en garde de trop s’avancer avec une fille dépensière et souvent sur le party. Pas besoin de vous dire que notre fils n’a pas fait d’économies et qu’il s’est retrouvé avec trois sacs à vidanges remplis de son linge ainsi qu’une couple de boîtes avec ses effets personnels quand elle l’a mis à la porte.

Pris de court, il nous a demandé s’il pouvait revenir à la maison et s’installer dans le sous-sol où il avait passé son adolescence. On a dit oui. Mon mari avec plus de résistance que moi. Ça fait dix mois de ça, et il ne parle plus de repartir. Mon mari voudrait qu’on lui demande d’assumer au moins les frais d’internet qui lui servent pour son travail et au moins 100 $ par mois pour sa bouffe. J’hésite. Vous feriez quoi ?

Anonyme

Je pense que votre mari a raison, ne serait-ce que pour vous prémunir financièrement si jamais son incrustation chez vous dure longtemps.