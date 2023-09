Raviver les volcans: découvertes et grandes émotions en voyage

On dit que les voyages forment la jeunesse. Ils sont aussi porteurs de changement, de découvertes. Ils sont synonymes d’ouverture et de dépaysement et permettent souvent aux changements de s’installer. C’est bien ce que vit Alexe, 30 ans, dans le premier roman de Véronick Talbot, Raviver les volcans. Dans ce cas, c’est l’Indonésie qui est synonyme de changement profond. Et même d’amour.

Alexe stagne dans un emploi qui l’ennuie profondément et trouve sa vie amoureuse insatisfaisante. Elle aimerait voyager, mais le décès de sa mère, il y a quelques années, a créé un grand vide dans sa vie. Elle rêve d’aventure et d’évasion. Un concours de circonstances la conduit jusqu’en Indonésie en compagnie de Luca, le meilleur ami de son ex, Carl. Ce voyage l’oblige à sortir de sa zone de confort et va bouleverser sa vie. Luca, qui était étrangement distant lorsqu’elle sortait avec Carl, va finalement sortir de sa coquille.

Photo fournie par les Éditions Hurtubise

Son roman aborde le thème de la reconstruction de soi par le voyage.

« Je suis une fille ultrasensible, mais je pense que ça faisait des années que j’avais un peu mis de côté cette sensibilité--là pour mon travail », confie Véronick Talbot, en entrevue. « La maternité m’a fait redécouvrir cette sensibilité. On dirait que j’ai renoué avec moi-même, avec ce qui me fait vibrer. J’ai eu envie d’exprimer cette sensibilité et de mettre des mots sur ces émotions que je vivais. »

Des questionnements

Raviver les volcans n’est pas une histoire autobiographique, mais il est authentique et sincère.

« Il y a des thématiques et des questionnements que j’avais vraiment au moment de l’écrire. »

Véronick est allée deux fois en Indonésie et ces grands voyages coïncidaient avec des périodes charnières de sa vie. « Je suis allée en 2011 et en 2017. En 2011, je sortais de l’école. En 2017, je commençais à penser à avoir des enfants. Quand on voyage, on a un nouveau regard sur à peu près tout. »

« Dans le quotidien, on dirait qu’on est sur une espèce de pilote automatique. C’est pas nécessairement mal. Mais on ne prend pas le temps de se déposer. »

Se déposer

Changer d’environnement lui a permis, lors de ses deux voyages en Indonésie, de se déposer. « C’est un peu ce que font mes personnages dans Raviver les volcans. Ils apprivoisent leurs blessures du passé, leurs inquiétudes pour se redécouvrir et découvrir le chemin qu’ils ont envie de créer. »

Sortir de la vie quotidienne et explorer un nouvel environnement où on n’a pas de repères oblige à retrouver ses propres repères et son ancrage.

« Tu es dans un autre environnement et tout ce que tu connais, finalement, c’est toi. Il faut reconnecter avec le vrai soi. Pas celui qui dit : “il faut que je fasse ça”, mais plutôt celui qui dit : “qu’est-ce que moi, je veux faire, au plus profondément de moi-même ?” ».

♦ Véronick Talbot a été journaliste, rédactrice en chef et attachée politique.

♦ Elle travaille maintenant comme directrice de l’information d’un groupe médiatique, en plus d’être très impliquée dans le milieu communautaire.