Retour sur les débuts de Gamache

Three Pines, le village fictif de la série culte, renaît après un rude hiver. Mais tout ce qui sommeillait n’aurait peut-être pas dû revivre. Les villageois se préparent pour une fête spéciale et l’arrivée d’un jeune homme et d’une jeune femme inquiète Gamache et son second, Beauvoir. Leur présence ravive le souvenir de la première enquête qui les a réunis... un drame qui a secoué le Québec et le monde entier.

Louise Penny fait des allers-retours entre l’enquête qui occupe le célèbre inspecteur-chef et des événements tragiques survenus au début de sa carrière.

Louise Penny fait remarquer qu’elle a maintenant elle-même « un certain âge ».

« Je me suis dit : si jamais il m’arrivait quelque chose, un accident ou de la maladie, je veux vraiment écrire un livre qui boucle la boucle, pour ne pas que la série ait des éléments laissés pour compte. Je trouvais que c’était l’occasion d’examiner certaines questions que je voulais explorer. Voilà pourquoi j’ai écrit l’histoire des origines d’Armand. »

Polytechnique, le drame

« Après son entraînement, quelques jours à peine après son entrée en service, survenait le drame de la Polytechnique. Ce fut un moment marquant dans sa vie, mais ce fut aussi à ce moment qu’il a rencontré Jean-Guy Beauvoir, et qu’ils ont fait équipe dans leur premier dossier. Je voulais examiner tout cela, et ça m’a conduite vers d’autres thèmes. »

Journaliste en 1989

Replonger au cœur des événements du 6 décembre 1989 de l’École polytechnique de Montréal l’a bouleversée. Elle travaillait alors comme journaliste à l’émission d’actualités de la chaîne anglaise de Radio-Canada (CBC), à Québec.

« Il y avait beaucoup de confusion, au début, c’était le chaos. Petit à petit, nous avons appris ce qui s’était passé. Il était alors question d’un problème de santé mentale de la part du meurtrier – et je refuse de dire son nom. C’en était un, clairement. Mais c’était aussi un féminicide.

« Il a fallu que des survivantes, comme Nathalie Provost et Heidi Rathjen, disent que les femmes avaient été tuées parce qu’elles étaient féministes. La société véhiculait alors le message que les femmes n’avaient pas le droit de prendre la place des hommes, dans une école de génie ou ailleurs. J’ai honte de ne pas avoir compris cela tout de suite, comme femme qui n’était pas bien plus vieille que celles qui avaient été tuées et blessées. »

Louise Penny a évalué tout cela et s’est posé des questions d’ordre moral et d’éthique avant d’intégrer ces événements dans un ouvrage de fiction.

Puis elle a communiqué avec Nathalie Provost.

« Nous avons discuté de ce qui s’était passé et de l’impact du livre sur elle et sur les familles. Elle était merveilleuse, très compréhensive. C’était une source d’informations, mais aussi une inspiration. Elle connaissait mes livres et je pense qu’elle comprenait ma démarche : je n’étais pas une écrivaine qui allait faire quelque chose qui allait manquer de respect.

« Faire entrer Armand sur cette scène de crime est une manière d’attirer l’attention du public sur cet événement qui est survenu il y a plusieurs décennies, mais aussi sur le fait que les femmes, aujourd’hui, sont de plus en plus marginalisées. C’est un moyen de réfléchir sur le chemin accompli depuis – ou non. »

Louise Penny a écrit la série à succès Armand Gamache enquête.

Ses romans ont remporté des prix prestigieux et trônent en tête des palmarès américains et canadiens.

Ils ont inspiré une télésérie pour Prime Video.

Son thriller politique, État de terreur, coécrit avec Hillary Rodham Clinton, a obtenu un immense succès auprès de ses admirateurs et un nouveau lectorat l’a découverte.

Comme ses personnages, elle réside dans les Cantons-de-l’Est.

Elle a passé quelques jours de vacances au Manoir Hovey dans les Cantons-de-l’Est en compagnie du couple Clinton cet été.

EXTRAIT

« Après avoir enfilé sa robe, achetée spécialement pour l’occasion, Harriet se regarda dans le miroir. “T’es capable, t’es capable, t’es capable.” Elle prit quelques profondes inspirations, les retint, exhala lentement. Ainsi qu’on lui avait conseillé de le faire chaque fois qu’elle se sentait gagnée par l’anxiété. Puis elle regarda autour d’elle pour s’assurer qu’elle était bien toute seule. Harriet Landers était avant tout prudente. Ayant été témoin de l’insouciance d’autres étudiants, elle s’en faisait même un point d’honneur. Mais après les avoir vus assister à des fêtes, se droguer, aller à Cuba, au Mexique et en Floride pour la semaine de relâche, Harriet avait commencé à se demander si “prudente” était vraiment le bon mot. »