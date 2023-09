Reconstruction de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont: Dubé refuse de révéler le coût total du projet

La reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont peut désormais aller de l’avant, mais les coûts et l’échéancier du projet demeurent flous.

Lundi, le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé en grande pompe qu’il a donné le feu vert au plus important projet d’infrastructure en santé du gouvernement Legault, à savoir l’agrandissement et la modernisation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR).

À terme, il y aura 720 lits en chambres individuelles dans le nouvel hôpital, en plus d’une trentaine de lits pour bébés, alors qu’il n’y en a que 400 à l’heure actuelle, un changement «extrêmement important» selon le ministre.

En plus d’être hautement vétustes, les installations actuelles de HMR ne permettent pas de répondre à la demande, comme l’hôpital dessert un bassin de population qui excède sa capacité.

Joël Lemay / Agence QMI

«Dans les prochains jours, on va lancer l’appel d’offres pour les honoraires professionnels. Ça veut dire que dès la semaine prochaine, il y a des professionnels qui vont dessiner et quantifier pour qu’on ait dès 2024 (...) une pépine dans la cour», a lancé M. Dubé en conférence de presse.

Coûts inconnus

Mais outre cela, la plupart des paramètres du projet demeurent inconnus, du moins pour la population. Concernant les coûts, Christian Dubé s’est borné à dire que l’appel d’offres évoquera un «coût de construction d’environ 2 milliards $», mais que la facture pour des projets d’une telle ampleur atteint souvent «le double du coût de construction». Pour justifier cette prudence, le ministre a dit ne pas vouloir nuire à la compétition entre les soumissionnaires, afin que le projet coûte le moins cher possible.

Image fournie par le gouvernement

Puis, à propos des échéanciers, il a souligné que tout «dépend de la date de départ», mais qu’il s’attend à ce que l’hôpital soit en mesure de recevoir ses premiers patients 8 à 10 ans après l’approbation du plan d’affaires.

C’est long

Cela fait déjà plusieurs années que la reconstruction de HMR est dans les cartons. Le projet avait d’ailleurs fait l’objet d’une annonce par le ministre libéral Gaétan Barrette en 2018.

Interrogé sur le temps que prend le projet avant de se réaliser, Christian Dubé a soutenu qu’il est important «de faire les choses dans l’ordre», en rappelant du même souffle que l’emplacement du site n’avait pas même été déterminé quand il est arrivé comme ministre de la Santé en 2021.

«Il y a eu toutes sortes de discussions au cours des dernières années qui ont été justifiées par l’inflation, par la question du choix du site. Je pense qu’on a, comme il se devait, pris le temps de discuter comme il faut», a expliqué le ministre.

Ces questions ont désormais été tranchées, et le projet se fera en une seule étape, et non en plusieurs phases comme il en avait été question plus tôt cette année.

Ce qu’ils ont dit

«Ce n’est pas facile au quotidien quand il fait 29 degrés au 8e étage, de soigner des gens (...). Ce n’est pas facile quand la salle de bain n’est pas accessible et qu’on n’est pas capable de faire une réadaptation qui a de l’allure. Maintenant, on va avoir un environnement à la hauteur des équipes qu’on a.» - Jean-François Fortin Verreault, PDG du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

«Une annonce c’est bien, un hôpital c’est mieux. Le plus vite on creusera, le mieux ce sera.» - Vincent Marissal, député de Québec solidaire