Canadien: les amateurs sont assez grands pour avoir l’heure juste

Un premier ministre pourrait être coincé dans un horrible pétrin et il n’aurait pas un aussi gros défi de communication et de relations publiques que la direction du Canadien de Montréal à son tournoi de golf pour lancer l’année.

C’était spectaculaire lundi matin. Quand on est plongé dans tout ça, les médias et les fans, tout semble normal. Mais ce ne l’est pas du tout. C’est fou à quel point le CH, c’est un monde différent et complexe.

La principale question que les médias avaient: est-ce que le Canadien peut viser les séries cette année?

Dans le monde normal, la réponse est simple: les séries ne sont pas dans les plans cette année et qu’il serait étonnant que la direction fasse des acrobaties pour essayer de les faire.

Ils ont une bonne idée de leur chance

C’est évident que les dirigeants de l’équipe ont une bonne idée si elle peut aspirer aux séries cette année. Un érudit du hockey comme Kent Hughes a un plan de reconstruction qui doit absolument le prévoir pour sa gestion de la masse salariale, ses acquisitions, ses contrats et les chaises qu’il donnera à chaque joueur. Les robots de Sportlogiq placent d’ailleurs le Canadien loin au classement concernant les buts marqués (notre reportage à lire ici).

Mais dans le monde fascinant du CH, c’est différent comme réponse. Tout est vraiment compliqué. Essayez de suivre:

-Si la direction dit espérer faire les séries, ça met de la pression sur l’équipe et sur le plan de la reconstruction. Ça crée des attentes qui peuvent perturber la suite.

-Mais la direction ne peut pas non plus dire qu’elle ne vise pas de faire les séries, car ils ne seront encore pas si bons. Il ne faut pas viser l’échec pour assurer la vente des billets qui augmentent toujours de prix.

-Il faut être transparent parce que Geoff Molson a promis plus de transparence. Mais dans ce cas-ci, la direction ne peut pas l’être, car ça pourrait créer des attentes ou réduire la vente des billets.

-Donc il faut avoir l’air transparent sans être transparent.

-Il ne faut pas avoir l’air d’infantiliser les amateurs, mais il vaut mieux ne pas trop parler des objectifs tout en ayant l’air de parler des objectifs.

-Il ne faut pas répondre à la question tout en faisant comme si on répondait à la question, car les journalistes diront qu’on n’a pas répondu à la question.

Bref, c’est compliqué pas à peu près le monde du CH. J’ai travaillé à l’Assemblée nationale, je vous jure que c’était rarement aussi compliqué quand un élu patinait pour éviter une question.

Des coups de patin

Jeff Gorton, Geoff Molson, Kent Hughes et Martin St-Louis sont tous venus patiner pour ne pas dire si l’équipe pouvait viser les séries. J’ai réécouté tout pour extraire les mots qu’ils ont utilisés à la place:

«On veut être meilleur chaque jour», «on va aller de l’avant», «le mot important c’est croissance», «on veut être compétitif chaque soir», «pour être heureux, on veut voir une progression», «on veut voir des joueurs plus matures et prêts à compétitionner», «je veux voir les joueurs se développer», «l’emphase est sur le développement», «on veut aller dans la bonne direction», «on veut que l’équipe arrive à chaque match pour gagner», «on veut élever notre jeu et nos responsabilités», «patience agressive», «il faut être agressif avec le temps», «on va prendre un autre pas dans la bonne direction».

On a donc appris que l’objectif du Canadien, c’était de progresser. C’est rassurant. Le contraire l’aurait été un peu moins.

Je m’en fiche que le CH vise les séries ou pas. Le trio Gorton, Hughes et St-Louis a l’air de connaître le bon chemin et ça semble passer par une autre année où ce sera plate regarder le CH en février. Mais les amateurs sont assez grands pour avoir l’heure juste et pas plein de phrases vagues pour limiter les attentes. C’est juste ça mon point.