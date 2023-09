CH: Arber Xhekaj plus redoutable que jamais

Même si le Canadien ne semble pas une menace sur papier pour plusieurs équipes de pointe de la Ligue nationale de hockey (LNH), ses adversaires devront garder à l’œil Arber Xhekaj, qui se dit en forme ravissante.

Blessé à l’épaule durant un combat avec Vincent Desharnais, des Oilers d’Edmonton, le 12 février, le patineur de 22 ans entend reprendre là où il a laissé avant de se retrouver sur le carreau. La concurrence a intérêt à bien se tenir, car le colosse de 6 pi et 4 po est très à l’aise dans le domaine pugilistique et ne veut pas s’en laisser imposer.

«Étonnamment, je suis plus fort que l’an passé. Ainsi, je pense que les réparations ont été bénéfiques pour moi», a-t-il déclaré lundi en marge du tournoi de golf annuel du CH.

«Évidemment, j’ai plus d’expérience et je n’ai plus vraiment un nom à me faire en ce qui concerne le jeu physique. Donc, je m’en tiendrai à mon style et je contribuerai à créer des étincelles, pour ensuite faire face à la musique. J’imagine que je serai le gars ciblé par les autres. Je serai prêt quand le temps viendra», a-t-il poursuivi avec le sourire.

Un groupe qui apprend

Xhekaj a exprimé son enthousiasme quant au potentiel de l’effectif en place. La présence de Nick Suzuki à titre de capitaine constitue un avantage à ses yeux, tandis que ses jeunes coéquipiers et lui-même continueront d’accumuler de précieuses minutes d’apprentissage en 2023-2024.

«Nous avons effectué quelques ajouts, nous avons encore une jeune équipe, mais cela nous rapproche. Et les gars plus âgés font du gros boulot pour nous montrer la bonne voie. Suz est jeune, sauf qu’il fait bien pour nous diriger et nous rassembler. Je crois que ce sera important dans les années à venir», a-t-il estimé.

Cependant, il ne faut pas oublier le rôle d’individus comme Brendan Gallagher et autres vétérans qui s’assurent de transmettre leur savoir à leur façon.

«Juste de se retrouver dans un vestiaire de la LNH et de côtoyer des joueurs ayant passé plusieurs années là, c’est immense pour notre développement. On voit comment ils travaillent et en étant juste sur les lignes de côté pour regarder les matchs, on apprend tellement. Et il y a tous nos dirigeants qui connaissent tout du hockey», a rappelé l’arrière.