Chine: un Américain arrêté pour espionnage recourait au chantage sexuel, selon Pékin

Un citoyen américain condamné en mai en Chine pour espionnage a eu recours au chantage sexuel et à des micros dans des chambres d'hôtel pour forcer des fonctionnaires chinois à collaborer avec Washington, a affirmé lundi Pékin.

Né à Hong Kong mais de nationalité américaine, John Shing-wan Leung, 78 ans, avait écopé en mai d'une peine de prison à vie.

Une condamnation aussi lourde visant un citoyen étranger pour ce motif est relativement rare dans le pays asiatique.

Le ministère chinois de la Sécurité d'État - un des principaux organismes du renseignement dans le pays - a assuré lundi que l'homme avait été recruté par les États-Unis dans les années 1980, démarrant ainsi une «carrière de 30 ans dans l'espionnage».

Selon le ministère, les services secrets américains le faisaient passer comme un philanthrope, tout en lui demandant d'espionner la diaspora chinoise et de piéger les fonctionnaires chinois se rendant aux États-Unis.

«Leung a mené des activités d'espionnage contre notre pays à une grande échelle», a affirmé le ministère dans un communiqué.

«Quand il apprenait que des fonctionnaires chinois comptaient se rendre aux États-Unis pour un voyage officiel, il le signalait aux agences de renseignement américaines".

«Suivant les ordres des Américains, il les emmenait alors dans des restaurants ou des hôtels où les agences de renseignement américaines avaient installé préalablement du matériel de surveillance», a ajouté le ministère.

Ensuite, il cherchait à «obtenir de l'information et même piéger (via du chantage sexuel, NDLR) notre personnel pour essayer de le soumettre et de le recruter», selon la même source.

La législation chinoise punit sévèrement ceux accusés d'espionnage, avec des peines allant de la prison à vie jusqu'à l'exécution.

Le président Xi Jinping a renforcé ces derniers mois la campagne contre les activités de renseignement, avec notamment une nouvelle loi anti-espionnage adoptée en juillet qui élargit considérablement la définition de l'espionnage.

La Chine a longtemps été accusée d'espionnage contre des pays occidentaux, ce que Pékin nie.

L'espionnage de Pékin constitue «la plus grande menace à long terme pour les données et la propriété intellectuelle de notre nation, ainsi que pour notre vitalité économique», s'alarmait en 2020 le directeur du FBI, Christopher Wray.

Le premier ministre britannique Rishi Sunak a dénoncé dimanche auprès de son homologue chinois Li Qiang des «interférences» de Pékin au Parlement de Westminster, après la révélation de deux arrestations pour espionnage survenues il y a six mois.