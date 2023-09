Clairement, Poilievre sait ce qu’il fait

Il y avait une femme qui faisait du crochet sur sa chaise, une tonne d’autres sur leur téléphone portable ou qui ont quitté avant la fin.

Pierre Poilievre n’a pas particulièrement enflammé ses partisans avec son plus important discours de sa carrière politique au congrès du parti à Québec.

Autrement dit, ce fut un succès.

Saisir le moment

Car Pierre Poilievre ne s’adressait pas à eux, mais aux électeurs potentiels qui évoluent au-delà de sa base.

Pas de mention directe aux méchants wokes, aux truckers de la liberté, aux trans, à l’avortement.

Poilievre a évité d’aborder de front les sujets qui auraient pu faire rugir la salle ou à l’inverse rebuter l’électeur moyen.

Il a laissé la viande rouge au frigo, pour servir un plat minutieusement concocté avec un ingrédient principal: le gros bon sens.

Bref, le Poilievre nouveau adouci sans lunettes prend racine.

Il a compris l’importance du moment, lui qui mène dans les sondages devant un Justin Trudeau qui en perd son latin.

Québec

Il y a beaucoup été question du Québec dans le discours de M. Poilievre.

Sa stratégie québécoise se révèle tranquillement et elle est d’une désarmante simplicité: parler au cœur plutôt qu’à la tête.

Son appel aux autres Canadiens, en anglais, de prendre exemple sur les Québécois qui ne s’excusent pas de «défendre leur langue et leur culture» est une habile attaque contre la «cancel culture».

Il veut nous faire comprendre qu’il saisit ce qui nous distingue du reste du pays.

Sa femme a écouté Watatatow, La Petite vie et lui connaît Mes Aïeux.

Ou en tout cas, quelqu’un dans son entourage a eu l’idée d’inclure les paroles de Dégénérations dans son discours.

Pas question d’un plan en 50 points pour séduire le Québec. Il mise sur les régions, l’amour des gros chars, le prix de l’essence, l’accès au logement, le coût de la vie.

Les vraies affaires, comme on dit. Ou, si on veut, le «gros bon sens». On y revient toujours.

Reste à voir si cette stratégie sera efficace. Son opposition à la Loi 21 et son désintérêt pour l’environnement pourraient lui coûter.

Angles morts

Il y a aussi les angles morts du Poilievre nouveau, qui sont nombreux. Le gros bon sens est pour l’instant un slogan plus qu’un programme.

Il veut couper dans les dépenses publiques pour équilibrer le budget. Mais au prix de quels services?

Il veut faciliter l’accès à la propriété en punissant financièrement les villes qui ne vont pas assez vite à son goût. Une bataille avec les villes qui pourrait s’avérer plus compliquée que prévu.

Poilievre a d’autres squelettes qu’il s’est efforcé d’enterrer, comme son appréciation pour les bitcoins et ses vidéos YouTube destinés secrètement aux misogynes.

Tout cela viendra-t-il un jour le hanter? Ou bien les Canadiens seront-ils rendus ailleurs au moment de décider de leur prochain gouvernement?

Les libéraux ont toujours cru que Poilievre serait perçu comme trop radical pour passer auprès de l’électeur moyen.

Mais pour l'instant, sans rien vouloir enlever à son pitch de vente efficace, c’est plutôt Poilievre qui profite du fait qu’il n’est pas Justin Trudeau.