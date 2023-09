Comment aider les sinistrés marocains? En leur fournissant des sous et ... des tentes!

Une immense vague de solidarité s’opère dans la communauté maghrébine du Québec afin d’envoyer des denrées alimentaires, de l'argent et... des tentes pour les sinistrés du récent séisme au Maroc.

• À lire aussi: Près de 2700 morts au Maroc

• À lire aussi: Il faut sauver l’âme de Marrakech!

• À lire aussi: Séisme au Maroc: sa famille épargnée, Rachid Badouri veut aider

« Les gens veulent aider, tout le monde veut faire quelque chose [...] de notre côté, ce qu’on fait, c’est de leur en donner les moyens », lance Abdelmorhit El-Rhazi, président du Centre culturel Al-Iman à Laval qui va reverser tous les dons qui vont entrer au centre d’ici la fin du mois de septembre pour cette cause.

Depuis dimanche, de nombreux organismes du grand Montréal s’activent afin d’offrir une aide rapide aux victimes du violent séisme qui a secoué le Maroc, vendredi. L’organisme Soleil des Orphelins de Laval a amassé plus de 100 000$ jusqu’à présent et les dons servent déjà à acheter de la nourriture, des produits d’hygiènes, des couvertures chaudes et des tentes qu’ils sont en mesure de trouver.

« Malheureusement sur le terrain en ce moment, il y a un manque de tentes. Il n’y en a pas, on n’arrive pas à en trouver [...] c’est très problématique, parce qu’il fait froid au Maroc la nuit », explique Abdelhaq Sari, Vice-président du conseil d’administration de Soleil des Orphelins.

Pour s'y faire, l’organisme qui commence aussi à accepter les dons de tentes en espérant être en mesure de les acheminer.

Tous horizons

Cet élan de solidarité ne provient pas uniquement de la communauté puisque les liens de différentes plateformes de dons circulent sur les réseaux sociaux et offrent aux Québécois l'opportunité de donner à Soleil des Orphelins, mais également directement au gouvernement du Maroc.

« On reçoit énormément d’appels de gens de la communauté, mais également de québécois de souches [...] ce n’est pas étonnant pour nous puisque les québécois sont très généreux », souligne Abdelhaq Sari, Vice-président du conseil d’administration de Soleil des Orphelins qui espère atteindre 1M$ en dons.

Mise en garde

Pendant cette période difficile, l’Association musulmane de Montréal-Nord énormément sollicitée rappelle l’importance de faire preuve de vigilance lors des transactions monétaires.

« Il y a beaucoup de gens qui me contacte pour savoir ce qu’ils peuvent faire et il y a déjà eu de l’abus dans ce genre de situation [...] le message qu’on désire passer, c’est de contribuer via un compte déjà existant », met en garde Abdelaziz Rzik Association musulmane de Montréal-Nord et du Centre communautaire Annour.

- Avec Olivier Faucher