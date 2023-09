Comment vivre heureux avec un général d’armée?

J’ai 37 ans, je suis en couple depuis 15 ans, et marié depuis treize ans. C’était une exigence de ma blonde pour qu’elle accepte qu’on fasse un enfant. Élevée dans une famille où la discipline était rigide, elle ne supporte aucune entorse aux règles de vie qu’elle nous impose dans la maison à nos deux filles et moi.

C’est pas mal différent du relâchement qui régnait dans ma famille où chacun faisait comme il lui plaisait, incluant ma mère du type bohème, et mon père, presque toujours sur la route dans son camion. Financièrement parlant on ne manquait de rien, mais pour le reste, on avait carte blanche pour nos horaires et nos loisirs.

Quand j’ai connu ma blonde, j’ai freeké un peu, parce que je n’étais pas habitué à mettre de l’ordre dans ma vie et dans mes affaires. Et avec elle, il fallait que tout soit en ordre. Mais comme je l’aimais fort, j’étais prêt à tout pour être accepté. Dans la maison ça a toujours marché à coup d’ultimatums genre « Si tu fais pas ça, on ne sortira pas vendredi » ou encore aux enfants « Tu manges ton assiette au complet ou tu n’auras pas de dessert ! »

Mais avec le temps, les filles commencent à trouver ça tough de se faire bosser tout le temps. Surtout la plus vieille, qui a déjà onze ans et qui rue souvent dans les brancards quand sa mère lui parle comme un donneur d’ordres. Ça me fait craindre pour son adolescence. On dirait que les enfants m’ont réveillé sur la sévérité de leur mère que moi j’avais toujours acceptée comme si ça allait de soi. Comment inverser le vapeur pour que mes enfants trouvent un peu leur place ? Comment lui faire comprendre qu’elle exagère ?

Anonyme

De la façon dont vous décrivez la situation, vous avez toujours accepté les ultimatums sans réagir, vous vous y êtes pliés, et c’est ça qu’il va falloir changer si vous voulez que le message porte. Les enfants ont besoin d’admirer leurs parents pour les respecter. Et même si d’autre part leur autorité ne doit pas laisser place au doute, le principe de la main de fer dans un gant de velours aide à mieux faire passer nos volontés. Cela votre épouse doit le comprendre si elle ne veut pas faire face à un mur avec ses enfants à l’adolescence. La voie que je vous propose en est une de respect face à vous-même, et une fois cela établi, ça devrait aller de soi avec les enfants.