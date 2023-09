Délicate balance dans la consommation de médicaments

Ma mère de 85 ans vit encore dans son logement et se débrouille par ses propres moyens pour en faire l’entretien. Mon frère souhaiterait la placer en institution, mais elle s’y oppose fermement, même si pendant les deux dernières années, des douleurs dorsales ont commencé à gruger son énergie et à ralentir sa démarche.

Je l’ai accompagnée quand elle est allée consulter son médecin qui a décidé de lui prescrire des analgésiques. Depuis trois mois, elle en prend donc tous les jours, et ça lui fait beaucoup de bien. Le problème, c’est qu’elle prend régulièrement son petit porto à tous les soirs avant de se coucher, et mon frère a peur que ça interagisse négativement avec le médicament qu’elle prend. Comme c’est le seul écart qu’elle fait dans son régime de vie, je me verrais mal lui dire d’interrompre son rituel. Mais lui insiste pour que je lui retire sa bouteille. Qu’en pensez-vous ?

Anonyme

J’ai pour principe qu’il ne faut pas non plus être plus catholique que le pape, et qu’un verre de boisson alcoolisée, à l’occasion, ne fait de mal à personne. Pour rassurer votre frère, parlez-en donc avec son pharmacien ou son médecin pour obtenir un avis plus officiel.