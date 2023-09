Des centaines de voyageurs coréens aboutiront finalement aux États-Unis

Des centaines de touristes sud-coréens qui visiteront Québec grâce à une entente financée en partie par la taxe sur l’hébergement vont finalement aboutir aux États-Unis, a appris notre Bureau d’enquête.

La venue d’un millier de touristes sud-coréens à Québec cet automne à bord de quatre vols nolisés en départ de Séoul a été annoncée en grande pompe, en mai dernier, lors d’une conférence de presse qui réunissait notamment le maire de Québec et la ministre du Tourisme.

Ces liaisons ont été rendues possibles grâce à une entente entre le voyagiste coréen Hanjin Travel et Destination Québec cité (anciennement l’Office de tourisme de Québec), en collaboration avec l’aéroport de Québec. L’entente a été financée en partie grâce aux revenus de la taxe sur l’hébergement récoltés dans les hôtels de la région.

Or, certains de ces visiteurs iront jusqu’aux États-Unis lors de leur escapade. Après avoir atterri à Québec, les passagers du dernier vol nolisé se rendront en effet jusqu’à New York, où ils monteront à bord d’un avion qui les ramènera à Séoul. Une information que s’étaient bien gardés de révéler jusqu’ici Québec Destination cité et l’aéroport de Québec.

«Le dernier vol va repartir de New York. C’est sûr qu’il va y avoir une journée, dans l’itinéraire, à New York», a reconnu Simon Marinier, directeur du développement des affaires et de la destination pour Destination Québec cité.

Itinéraire inconnu

L’itinéraire complet de ces voyageurs est encore à ce jour un grand mystère. Ni l’aéroport ni Destination Québec cité ne connaît les villes que visiteront les touristes durant leur semaine de voyage, organisé par le voyagiste coréen Hanjin Travel.

L’entente actuelle prévoit que les Sud-Coréens doivent passer trois nuits à Québec. Un des groupes doit se rendre à Montréal, avait-on appris lors de l’annonce publique. Pourrait-il y avoir des escales en Ontario ou à l’extérieur du Canada?

«Tant qu’ils respectent leurs trois jours à Québec, ils peuvent changer leur itinéraire», explique M. Marinier.

Chose certaine, les autres villes ou régions visitées, peu importe lesquelles, n’ont pas déboursé un sou pour attirer les touristes sud-coréens chez elles, confirme Destination Québec cité.

«C’est vraiment une initiative locale», résume M. Marinier, qui a refusé de dévoiler le montant des sommes injectées, pour des raisons de confidentialité.

Impossible de connaître non plus les montants investis par l’aéroport de Québec ou les partenaires privés de la capitale – dont des hôteliers – qui ont collaboré à l’entente.

Combien de touristes?

À deux semaines de l’arrivée des premiers voyageurs, Destination Québec cité ne détient aucune information sur le nombre de touristes qui ont réservé leur place à ce jour ni sur le nombre de nuitées achetées. Ces informations seraient aussi détenues par le voyagiste coréen, qui n’a pas donné suite à nos courriels.

Rappelons que les quatre vols nolisés arriveront à tour de rôle à Québec, chaque mercredi, à partir du 27 septembre, générant ainsi des retombées économiques pouvant aller jusqu’à 1 M$.

Québec suscite un véritable engouement en Corée du Sud depuis la diffusion de la populaire série Goblin, tournée dans la Vieille Capitale. Pas moins de 24 000 Coréens ont d’ailleurs foulé le sol de Québec, en 2019.

– Avec Taïeb Moalla