Des nouvelles de Rodrigue

Photo fournie par Rodrigue Biron 2023

L’ex-chef de l’Union nationale (1976-80), ex-député de Lotbinière et ex-ministre de l’Industrie et du Commerce sous le gouvernement Lévesque du Parti Québécois, Rodrigue Biron, a célébré vendredi dernier ses 89 ans. On me rapporte qu’il est en pleine forme et qu’il se promène encore dans Lotbinière. Il était de passage récemment dans la municipalité de St-Flavien, où il s’est arrêté à la Boulangerie Leclerc, un fleuron de cette région. On le retrouve sur la photo en compagnie entre autres des membres de la famille du fondateur de la Boulangerie. De gauche à droite : Robert Leclerc, Odina Desrochers, ex-député du Bloc Québécois, Rodrigue Biron et Jean-Marie (Johnny) Leclerc.

35 ans d’alphabétisation

Photo fournie par Alphabeille Vanier

Le centre d’alphabétisation populaire Alphabeille Vanier (de la rue Beaucage) célèbre cette année ses 35 ans d’existence. La Journée internationale de l’alphabétisation, tenue le 8 septembre dernier, était donc la date toute désignée pour souligner le travail exceptionnel de cet organisme offrant des ateliers de lecture, d’écriture, de calcul et d’informatique à ses participants depuis 1988. Depuis 35 ans, des milliers de participants (hommes et femmes) déterminés sont passés dans les classes d’Alphabeille. En 2018, 16 d’entre eux et elles s’unissent d’ailleurs pour rédiger et publier un livre sur leurs parcours, La traversée – il n’y a pas d’âge pour apprendre. L’alphabétisation unit, renforce et autonomise, et c’est ce qui rend Alphabeille fier d’avoir sa place au sein de notre société et d’y accomplir sa mission depuis maintenant plusieurs décennies. Autres renseignements au https://alphabeille.com. Sur la photo, de gauche à droite : Raymonde Voyer, participante en informatique ; Manon Noël de Tilly, coordonnatrice et formatrice chez Alphabeille, et Bruno Morin, participant en alphabétisation.

Si le « chœur » vous en dit !

Photo fournie par le Chœur

Le Chœur de l’Isle d’Orléans (photo) entame sa nouvelle saison automnale par deux journées « portes ouvertes » pour recruter de nouveaux et nouvelles choristes. Les rendez-vous sont fixés pour ce soir et lundi 18 septembre, dès 18 h 30, à l’église de Sainte-Pétronille. Renseignements : Louis Houle, directeur des communications, au 581 994-9955 ou https://www.lechoeurdelisledorleans.com.

Nomination

Photo fournie par CRFMV

Le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (CRFMV) a depuis peu une nouvelle directrice générale. Lisa Kennedy (photo), détentrice d’un baccalauréat ès arts, a réalisé des études supérieures en journalisme à l’Université Laval, en politique à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Elle est également conseillère en ressources humaines agréée (CRHA) de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Madame Kennedy cumule plus de 25 ans d’expérience en tant que gestionnaire dans le secteur municipal, fédéral ainsi que dans le secteur privé et à but non lucratif plus récemment comme directrice générale de la Ville de Neuville et également comme directrice de la Corporation de l’employabilité et du développement économique communautaire (CEDEC), entre autres. Anne St-Gelais qui avait assuré l’intérim continuera d’épauler madame Kennedy, lors de son arrivée en poste prévue pour demain.

Anniversaires

Photo fournie par National

Julie-Anne Vien (photo), associée directrice du cabinet de relations publiques NATIONAL de Québec, 44 ans... Pierre-Yves Lord, animateur radio et télé, 45 ans... Harry Connick Jr., acteur, chanteur et compositeur américain, 56 ans... Pierre Blouin, kinésiologue et Maître entraîneur Reebok, 63 ans... Luc Lescarbeau, ex-directeur SAQ Maguire, 67 ans... Franco Nuovo, chroniqueur et animateur, 69 ans... Oliver Jones, pianiste de jazz, 89 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 11 septembre 2001. Quatre (4) attentats-suicides islamistes sont perpétrés le même jour aux États-Unis et provoquent la mort de 2977 personnes, à Manhattan à New York, à Arlington en Virginie et à Shanksville en Pennsylvanie, en moins de deux heures, entre 8 h 14 et 10 h 03... 2020 : Denise Dubois, 77 ans, comédienne et actrice de Québec qu’on a vue notamment au cinéma dans C’t’à ton tour, Laura Cadieux... 2020 : Roger Carel, 93 ans, acteur, comédien et légende du doublage francophone qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de dessin animé, dont Astérix et Mickey... 2019 : Thomas Boone Pickens Jr., 91 ans, homme d’affaires milliardaire, philanthrope et financier américain... 2017 : Jeff Parker, 53 ans, ex-joueur de la LNH (Buffalo, Hartford)... 2014 : Sir Donald Sinden, 90 ans, acteur britannique... 2013 : Albert Jacquard, 87 ans, généticien français, chercheur et essayiste... 2009 : André Mathieu, 67 ans, un des auteurs les plus prolifiques du Québec... 2009 : Pierre Cossette, 85 ans, producteur québécois, le père des Grammys aux É.-U.... 2008 : Jean Hébert, 67 ans, pionnier de la Ligue de hockey junior AAA du Québec... 2001 : François Lavigne, 59 ans, un des joueurs de quilles les plus populaires au Québec.