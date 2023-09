Faisons-leur confiance

Comme vous tous sans doute, je me suis posé des questions lorsque le Canadien a embauché Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin St-Louis. Les deux derniers sortaient vraiment des sentiers battus. On se demandait où la direction du Tricolore voulait en venir.

Aujourd’hui, ce trio m’inspire confiance.

Je sais, je sais, vous allez dire que l’on disait la même chose de Marc Bergevin quand il a débarqué à Montréal. On le trouvait à la fois rafraîchissant et fonceur.

Marc a bénéficié de 10 ans pour construire une équipe de premier plan, mais ça n’a pas fonctionné. Il a eu sa chance et il faut maintenant espérer que les hommes actuellement en place à la tête de l’organisation réussiront.

La stabilité d’abord

Personne ne sait combien de temps ils resteront en poste. Pour le moment, tout est à leur avantage. Ils n’ont rien à craindre.

Le plus important est qu’ils restent avec le Canadien le plus longtemps possible. Car ce n’est pas en changeant continuellement son personnel de direction qu’une équipe peut avancer.

Prenons comme exemple les Sabres de Buffalo qui, comme vous le savez sans doute, n’ont pas pris part aux séries depuis 2011. Eh oui, ça veut dire depuis 12 ans en ligne, les amis!

Après avoir raté les séries une première fois dans cette séquence, ils ont changé d’entraîneur six fois en neuf saisons. Et quatre directeurs généraux se sont succédé au deuxième étage.

Le directeur général actuel, Kevyn Adams, et son entraîneur, Don Granato, sont en poste depuis trois ans. Leur équipe a terminé à un point du huitième rang dans l’Association de l’est, la saison dernière. On espère du côté de Buffalo que la saison à venir sera enfin la bonne.

Même chose à Ottawa où beaucoup de pression reposera sur les épaules du DG Pierre Dorion et de son entraîneur D.J. Smith. Les amateurs n’accepteront rien de moins qu’une place en séries cette saison.

Un mauvais départ pourrait tester la patience du nouveau propriétaire Michael Andlauer.