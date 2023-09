Finale de la Ligue Frontier: l'adversaire et l'horaire des Capitales dévoilés

Les Capitales affronteront en finale de la Ligue Frontier une équipe qu'ils ont battue deux fois en trois matchs cette saison, les Otters d'Evansville.

La série de type trois de cinq s'amorcera mardi, à 19 h 05, au Stade Canac, et le deuxième match sera joué à la même heure à Québec, mercredi.

Les Capitales prendront ensuite le chemin de l'Indiana et du patelin du gérant des Marlins de la Floride et ancienne vedette des Yankees de New York, Don Mattingly, afin de disputer la troisième rencontre, puis la quatrième et la cinquième, si nécessaire.

Elles seront jouées vendredi, à 19 h 35, samedi, à la même heure, et le match ultime, au besoin, sera joué à 18 h 05, heure de l'Est.

Des billets pour les rencontres locales étaient encore disponibles sur le site des Capitales, lundi matin.

Une fiche gagnante

Comme ils ne jouent pas dans la même section, les Capitales et les Otters se sont affrontés une seule fois cette saison. C'était à la fin du mois de mai, et la troupe de Patrick Scalabrini a remporté deux des trois confrontations.

Les deux victoires l'ont été par des pointages serrés (9 à 8 et 6 à 5).

Mais il faut dire que bien des choses ont changé à Québec depuis cette série. À l'époque, l'équipe peinait à récolter des gains et plusieurs morceaux importants se sont greffés au club depuis.

Les Capitales, champions en titre de la Ligue Frontier et meneurs de leur section, se sont qualifiés pour la finale en gagnant en trois rencontres le championnat de l'Est, dimanche, aux dépens des Jackals du New Jersey.

Les Otters, qui avaient terminé la campagne au troisième rang dans l'Ouest, ont aussi eu besoin d'un match ultime pour se qualifier, eux qui ont battu les Grizzlies de Gateway.