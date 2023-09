Le mystère de l’homme aux (faux) gros seins

Kayla Lemieux, le prof ontarien qui s’identifiait comme une femme et qui avait fait les manchettes des journaux du monde entier parce qu’il portait de faux seins de taille Z avec des mamelons artificiels protubérants, s’est pointé à sa nouvelle école, mercredi.

Or, surprise!

Il est maintenant un homme!

Ses seins gigantesques (qui étaient des prothèses, mais qu’il affirmait être naturels) sont mystérieusement disparus!

Il ne porte plus de robe, ni de maquillage, ni de perruque, il arbore une barbe de trois jours et a repris son nom légal, Kerry Lemieux.

UN FARCEUR?

Un jour, cet enseignant ressemblait à une drag-queen pimpée qui ferait passer Dolly Parton pour feu Jane Birkin.

Et le lendemain, il ressemble à un porte-parole de Budweiser!

Que s’est-il passé, grands dieux?

Monsieur Lemieux était-il écœuré d’être au centre de l’attention?

Les menaces de mort dont il a été l’objet lui ont-elles fait peur?

S’est-il «re-converti»?

Le mystère reste entier.

Certains pensent que monsieur Lemieux était un farceur qui portait de faux seins ridiculement gros pour démontrer, par l’absurde, que la théorie du genre (qui veut qu’on puisse changer de genre comme on change de chaussettes) allait trop loin.

Qui sait?

Il s’agit peut-être seulement d’une autre étape dans son cheminement personnel.

Il était femme, il est maintenant homme, il redeviendra peut-être femme, non binaire ou je-ne-sais-quoi...

«La sexualité n’est pas comme dans ton temps, c’est un spectre», m’a dit ma fille, l’autre jour.

C’est peut-être ça.

Monsieur/madame Lemieux s’amuse à se promener sur «le spectre».

Pendant des mois, il était là, et après-demain, il sera ici.

Plus bizarre qu’hier, moins que demain.

LA CULTURE «DU RESSENTI»

Une chose est sûre: cette saga aura démontré à quel point les autorités ne savent pas comment réagir face à «la culture du ressenti».

«Aujourd’hui, je sens que je suis une femme, alors je porte une jupe et je veux que vous m’appeliez Kayla...»

«Aujourd’hui, je sens que je suis un homme, alors je porte un complet et je veux que vous m’appeliez Kerry...»

C’est quoi, la suite?

Homme les lundis, mercredis et vendredis, et femme les mardis et jeudis?

Aujourd’hui, je me sens femme, et je revendique le droit d’aller dans le gymnase des filles?

Même si j’ai un pénis qui se dresse lorsque je vois des filles nues?

Jusqu’où poussera-t-on cette logique?

DES DISCUSSIONS SURRÉALISTES

«Pourquoi vous n’obligez pas cet enseignant à enlever ses prothèses grotesques? demandaient des parents aux autorités scolaires.

— Parce que si c’était une vraie femme et qu’elle avait effectivement de vrais seins de taille Z, on ne pourrait pas l’empêcher de travailler!

— Mais ce ne sont pas de vrais seins!!!!!

— Et si c’était une femme qui avait subi une mastectomie et qui avait choisi de se faire poser des seins qui lui tombent jusqu’aux genoux?

— Donc, si c’était une femme qui s’identifiait comme homme et qui avait décidé de porter un énorme pénis en plastique qui lui descend jusqu’aux mollets, vous la laisseriez faire?»

On est rendu là, les amis.

Et ce n’est que le début.