L’épaule de Caufield est comme neuve

Cole Caufield n’a disputé que 46 matchs la saison dernière et il a bien l’intention d’en jouer plus cette année.

«Chaque saison, tu veux jouer 82 matchs. Mon principal objectif cette année est de rester en santé», a-t-il assuré, lors du tournoi de golf annuel de l’équipe.

Le jeune Américain de 22 ans a été limité à seulement 46 matchs la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule droite qu'il traînait depuis quelque temps et qui a nécessité une intervention chirurgicale.

«J’ai fait de la rééducation pendant quelques mois après la saison, mais je suis à 100% maintenant. Ç’a été nouveau pour moi, mais je suis prêt», a-t-il assuré.

Long processus

Caufield n’a pas l’habitude des longues absences, il a donc rongé son frein après la chirurgie qu’il a subie au début du mois de février.

«Ç’a été une longue période loin des gars, ç’a été difficile, mais ça crée de la fébrilité à l’approche de la saison. Ç’a paru très long.»

Caufield a même affirmé que son épaule lui semblait plus solide qu’avant cette intervention chirurgicale.

L’ailier droit est même apparu un peu plus costaud qu’à pareille date l’année dernière.

Pas d’objectif

Un peu tout le monde se demande où le petit attaquant se serait arrêté s’il n’avait pas été mis hors service prématurément l’hiver dernier.

Il avait alors 26 buts et 10 passes en 46 rencontres. Il a d'ailleurs terminé la saison en tête des buteurs de l'équipe, sur un pied d'égalité avec Nick Suzuki, qui a disputé les 82 rencontres de la saison.

On peut présumer que Caufield se dirigeait vers une production d’une quarantaine de buts s'il avait pu jouer toute la saison.

Ne comptez toutefois pas sur lui pour qu’il mette un chiffre sur ses attentes cette année. Il a rappelé qu’il n’y avait pas que les buts qui importaient pour lui.

«Je n’ai pas vraiment d’objectif. Évidemment, on veut toujours s’améliorer d’une saison à l’autre. Je crois qu’il y a plusieurs aspects autres que les buts sur lesquels je dois travailler, et je vais m’y attarder un peu plus cette année.»

Leadership

Caufiled en sera à une troisième saison complète dans la LNH et, même s’il n’a que 22 ans, il fait déjà partie du groupe de leaders au sein d’une jeune équipe.

Il est d’ailleurs très proche du capitaine Nick Suzuki, et il entend mener en prêchant par l’exemple.

«Nous pouvons tous être des leaders à notre façon. Il y a beaucoup de jeunes qui, tôt dans leur carrière, se retrouvent avec déjà beaucoup de responsabilités, et je pense que je fais partie de ce lot.

«Je crois que ma voix peut atteindre les plus jeunes et je veux être un leader à ma façon en donnant l’exemple. Nous avons un bon groupe de gars et je veux contribuer.»