Livrer vert, mais livrer vite: Nationex achète Courant Plus

Les Québécois auront une option de plus à cocher au moment de choisir leur mode de livraison quand ils achètent en ligne. Un acteur important du secteur de la livraison vient de mettre la main sur un spécialiste du dernier kilomètre électrique.

Fort de ses 40 ans d’expérience dans la livraison de colis, l’entreprise de Saint-Hubert Nationex a fait l’acquisition de la montréalaise Courant Plus pour une somme confidentielle.

«On prend le pari que les gens ne s’en foutent pas, de la planète. Avec Courant Plus, notre plan d’électrification va s’accélérer beaucoup», indique la patronne de Nationex, Catryn Pinard.

Nationex offre déjà à ses clients – tous les plus grands détaillants du Québec – la livraison en 24h et n’est pas prêt à sacrifier cette caractéristique.

«C’est ça qu’on vend, on va continuer à le faire, mais en polluant moins», résume la présidente et cheffe de la direction.

Courant Plus, fondé en 2019, était le bébé de Clément Sabourin et d’Edwin Richard, deux amis d’enfance qui souhaitent rendre le vaste monde de la livraison un peu plus respectueux de la nature.

«On avait besoin de financer notre croissance. On s’est rendu compte qu’on avait tous plus à gagner à forger une vraie alliance avec Catryn et Nationex», indique Clément Sabourin, désormais directeur du développement durable chez Nationex.

Tous ces beaux idéaux ne seront-ils pas sacrifiés sur l’autel de l’efficacité, alors que le monde de la livraison est dominé par Amazon et que ça joue dur dans cette industrie?

«Leurs ambitions épousent pleinement les nôtres», répond M. Sabourin.

Courant Plus est connu pour avoir mis en place la première zone verte de livraison garantie sans pétrole, sur l’île de Montréal. Ce sera au tour de tous les Québécois d’en profiter maintenant.

Le même genre de zone de livraison 100% électrique est déjà en chantier à Québec, grâce à la nouvelle alliance des deux entreprises.

Après, ce sera Ottawa et toutes les grandes villes du Québec. Nationex compte 22 entrepôts, 500 employés et 400 véhicules.