Moniteur pour bébé: une jeune mère découvre avec horreur un intrus ensanglanté dans son lit

Une jeune mère écossaise de 22 ans ne se sentirait plus en sécurité chez elle après avoir reçu une notification de son moniteur pour bébé l’informant qu’un inconnu ensanglanté dormait dans son lit après avoir forcé une fenêtre.

«Mon cœur s’est presque arrêté. J’avais barré toutes les portes avant de partir, mais voilà qu’il était là à dormir dans mon lit. Son front était couvert de sang. [...] C’était terrifiant», a relaté la jeune maman Caitlin Sullivan, 22 ans, à «The Sun» dimanche.

La jeune mère et son fils de 1 an Kevin se trouvaient chez un ami au moment où la femme aurait figé d’horreur en recevant une notification de son moniteur de bébé, pointé vers son lit qu’elle partagerait avec le petit, l’informant de mouvement dans le duvet vert et blanc.

En ouvrant les images en direct, elle aurait aperçu les pieds d’un inconnu dépassant de son lit depuis sa demeure à Saunchie.

Elle aurait sitôt appelé la police, avant de se rendre d’urgence sur les lieux pour voir l’homme être emporté par les autorités. À sa sortie, il présentait une importante blessure au front, aurait-elle indiqué.

«À l’intérieur, c’était comme une scène de crime, avec des taches de sang sur le tapis, les radiateurs et la rampe», a-t-elle soufflé, en précisant avoir également trouvé le tournevis qui aurait servi à forcer une fenêtre.

Sauf que selon ce qu’aurait indiqué un porte-parole de la police à «The Sun», «aucune criminalité n’a été établie» en fin de compte, si bien que l’homme aurait été relâché.

«Je me sens tellement en danger et incroyablement abandonnée», a déploré la jeune maman, qui dort chez des amis depuis.