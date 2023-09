Montréal: une ado de 15 ans portée disparue depuis la mi-août

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public afin de retrouver une adolescente de 15 ans portée disparue depuis la mi-août.

Kirshner Uqaituk a été aperçue pour la dernière fois le 17 août au parc Laurier, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, et elle n’a plus donné signe de vie depuis.

La jeune fille pourrait fréquenter le centre-ville, la place Alexis-Nihon et des centres pour premières nations, a indiqué le SPVM, précisant que les enquêteurs craignent notamment pour sa sécurité.

Femme autochtone s’exprimant en français et en anglais, Mme Uqaituk mesure 157 cm, pèse 55 kg et a les yeux verts et les cheveux longs noirs, selon la description dans l’avis de disparition.

Quand elle a été vue pour la dernière fois dans le parc, la jeune fille portait une camisole et un short bleu ou rouge, a mentionné la police de Montréal, sans autre précision.

Toute personne qui détient des informations pouvant aider à localiser l’adolescente peut composer le 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche, a-t-on ajouté.