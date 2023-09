« Newhook vole sur la glace » - Cole Caufield

LAVAL | Alex Newhook n’a pas rencontré la meute de journalistes en ce premier jour de la saison 2023-2024 avec le traditionnel tournoi de golf. S’il gardera ses premières impressions pour plus tard, plusieurs coéquipiers ont parlé de lui et de son possible impact au sein de l’équipe.

Repêché au 15e rang par le Canadien en 2019, Cole Caufield rencontrait les dirigeants de sa future équipe quand Newhook marchait vers le podium lors du même encan à Vancouver. L’Avalanche du Colorado avait misé sur l’attaquant originaire de Terre-Neuve-et-Labrador avec la 16e sélection au total.

Quatre ans plus tard, Caufield et Newhook partageront le même vestiaire, tout comme Kirby Dach, le troisième choix au total des Blackhawks de Chicago.

« Nous avons passé du temps ensemble pas mal tous les jours depuis que je suis revenu à Montréal, j’ai appris à le connaitre, a dit Caufield au sujet de l’ancien de l’Avalanche. Il paraît bien sur la patinoire, il est explosif, il amène de l’énergie et il vole sur la glace en plus d’être très fort. »

« J’ai joué à quelques reprises dans le passé avec lui au sein de l’équipe canadienne, a renchéri Dach. Je le connais assez bien. Pour lui, c’est l’occasion de se joindre à une formation plus jeune. Je m’attends à de belles choses de sa part. »

Newhook aura comme objectif de suivre un chemin semblable à celui de Dach qui a trouvé son envol à sa première saison à Montréal après trois saisons ordinaires à Chicago.

Un joueur de hockey

Pour le CH, l’acquisition de Newhook s’inscrit dans la même philosophie que celle de Dach au mois de juillet 2022. Kent Hughes a sacrifié un choix de 1er tour (31e) et un choix de 2e tour (37e) pour obtenir un attaquant dans la fleur de l’âge qui n’avait toujours pas trouvé son rythme au niveau de la LNH.

Martin St-Louis travaillera donc avec l’attaquant de 22 ans afin de lui permettre de fleurir rapidement avec sa nouvelle formation. Mais il attendra quelques semaines avant d’offrir un jugement sur lui.

« Je ne l’ai pas encore vu de mes yeux, a rappelé St-Louis. Je sais cependant comment il était utilisé au Colorado et j’ai fait attention en regardant des vidéos de lui. Je veux avoir un nouveau regard sur lui, puisqu’il sera dans un nouvel environnement.»

« C’est important de ne pas se fier à ce que j’ai vu de lui dans un environnement que je ne connais pas. Je sais toutefois quelles sont ses habiletés. Il peut voler sur la glace. C’est un compétiteur. Maintenant, nous allons voir quelles sont ses qualités et ce qu’il a besoin d’améliorer.»

«Nous avons mis la main sur un joueur de hockey et pas un jeune qui joue au hockey. Il y a une énorme différence entre les deux.»

St-Louis avait aussi utilisé cette phrase pour décrire Rafaël Harvey-Pinard la saison dernière.