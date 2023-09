NFL: le miraculé des Bills ne sera pas là pour les sauver contre Aaron Rodgers

Le maraudeur Damar Hamlin ne sera pas de la formation des Bills de Buffalo lundi soir pour le premier match des siens en saison régulière.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network, plusieurs heures avant l’affrontement contre les Jets de New York et un certain Aaron Rodgers. Le jeune miraculé de 25 ans devrait cependant effectuer un retour à l’action dans les prochaines semaines.

Le 2 janvier dernier, pendant un match contre les Bengals à Cincinnati, Hamlin a subi un arrêt cardiaque après un contact avec le receveur de passes Tee Higgins. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur le terrain et le footballeur a ensuite été transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati. Après plusieurs jours d’hospitalisation à cet endroit, il a été transféré dans un hôpital de Buffalo et a ensuite obtenu son congé. Il a reçu le feu vert des médecins pour reprendre ses activités footballistiques en avril dernier.

Depuis, Hamlin a participé au camp d’entraînement des Bills et a même vu de l’action dans un match préparatoire. Il a réussi trois plaqués dans un gain de 23 à 19 contre les Colts d’Indianapolis.

«C’était plaisant, vraiment plaisant, avait dit Hamlin après la partie. C’est une autre étape qui me permettra de redevenir moi-même sur les terrains de football.»

«C’est un poids qui se retire de mes épaules», a-t-il ajouté à propos de son premier plaqué réussi.

Repêché en sixième ronde de l’encan amateur de 2021, Hamlin a totalisé 91 plaqués, 1,5 sac du quart et un échappé provoqué en 15 parties la saison dernière.