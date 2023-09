«Nous pouvons faire du dommage» - Josh Anderson

L'attaquant des Canadiens de Montréal Josh Anderson a connu sa part de pépins physiques l'an dernier, tout comme beaucoup de ses coéquipiers. Le numéro 17 espère maintenant que tout ça est derrière lui et qu'il pourra disputer l'entièreté de la saison.

«Je suis une personne très confiante, a souligné Anderson, lundi matin, lors du tournoi de golf du Tricolore au club de golf Laval-sur-le-Lac. Lorsque je suis en santé, je sais ce que je suis en mesure de faire sur et à l’extérieur de la patinoire en étant constant, comme je ne le suis normalement.»

«J’ai beaucoup d’attentes envers moi-même.»

Plusieurs joueurs de l'équipe sont d'ailleurs arrivés en avance en prévision du camp d'entraînement, ce qui veut beaucoup dire pour Anderson.

«Les gars sont engagés, a continué Anderson. Ç’a été long, deux ans, et les gars veulent démontrer de quoi ils sont capables. Et nous avons plusieurs jeunes joueurs qui frappent à la porte. Tout le monde veut se mettre en forme, être ici et avoir un bon départ.»

«Ça commence au camp d’entraînement. Ce sera deux longues semaines et tu veux être dans la meilleure forme de ta vie.»

Même s'il pourrait être difficile à atteindre cette saison, le but selon Anderson est de se qualifier pour les séries éliminatoires. Surtout après deux longues années dans les bas-fonds du classement.

«Nous voulons vraiment obtenir plus de victoires que de défaites cette année. Prendre un pas dans cette direction, a analysé Anderson. Nous sommes une équipe en santé avec tous les jeunes joueurs que l’on a. Avec cette profondeur, nous pouvons faire du dommage. Il faut rester en santé et s’assurer de connaître un bon départ.»

«Les deux dernières années à ne pas jouer en séries éliminatoires, ç’a été long. Ce n’est pas amusant terminer tôt et voir du hockey à la télévision et ne pas pouvoir en faire partie. Je suis certain que tout le monde dans ce vestiaire veut avoir du succès.»

