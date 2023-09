Panier d’épicerie: des astuces pour réduire votre facture

Quand vient le temps de faire l’épicerie pour la semaine, surtout avec les prix qui ne cessent d’augmenter, il est facile de se sentir complètement angoissé, voire submergé par les factures qui s’accumulent. Il existe toutefois des solutions pour renflouer son portefeuille sans compromettre la qualité de ses repas.

Au micro de Sophie Durocher, via QUB radio, l’autrice derrière le blogue Vivre avec moins, Vicky Payeur, partage ses conseils les plus efficaces pour économiser sur la facture d’épicerie.

«La pire erreur, c’est de ne pas faire de liste d’épicerie, a-t-elle affirmé. C’est le premier faux pas. Juste en faisant une liste d’épicerie, on va être outillés, on va savoir les promotions de la semaine, c’est quoi les aliments en rabais, etc. À partir de ça, on va pouvoir faire le menu de la semaine.»

Évitez les mets préparés

Malgré leur efficacité, les repas préparés font grimper la facture d’épicerie en flèche. Que ce soit une lasagne ou des fruits déjà coupés, les préparer à la maison évite des frais inutiles.

«Maintenant, c’est vraiment très populaire. Il y a des étalages de repas préparés sur place, mais c’est tellement cher! C’est jusqu’à trois, quatre, cinq fois le prix», a rappelé Vicky Payeur.

Cuisinez les «restants»

Plutôt que de gaspiller les surplus des soupers qui n’ont pas été consommés, l’autrice recommande de les récupérer pour d’autres recettes afin d’économiser.

«Un ménage typique gaspille pour environ 1200$ d’aliments par année qui auraient pu être consommés autrement, a-t-elle détaillé. Je crois que ça vient du fait qu’on achète trop. On n’a pas le temps de tout manger.»

D’ailleurs, Vicky Payeur propose 70 recettes équilibrées et à faible prix dans son nouveau livre Cuisiner plus avec moins, à paraître le 13 septembre prochain.