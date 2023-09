Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 12 septembre qui valent le détour.

Baseball : Rays de Tampa Bay c. Twins du Minnesota

Les Rays de Tampa Bay sont en mission en ce mois de septembre dans le baseball majeur puisqu’ils ont toujours une possibilité de s’approprier le championnat de la section Est dans la Ligue américaine. La formation floridienne est actuellement à trois matchs des Orioles de Baltimore et du sommet de cette section. Tampa Bay a joué de l’excellent baseball au cours du dernier week-end puisqu’ils ont remporté trois rencontres sur une possibilité de quatre face aux Mariners de Seattle qui occupent le dernier rang parmi les équipes repêchées dans l’Américaine. Les hommes de Kevin Cash ont également mis en banque cinq victoires à leurs six derniers rendez-vous.

Prédiction : Victoire des Rays de Tampa Bay - 2,15

Baseball : Yankees de New York c. Red Sox de Boston

Un duel entre les Yankees de New York et les Red Sox de Boston est toujours très intéressant en raison de la rivalité entre les deux équipes de la section Est dans la Ligue américaine. Cependant, les deux formations connaissent une saison plutôt difficile. Les Red Sox ont un dossier de 73-70 tandis que celui des Yankees est de 71-72. Boston a seulement remporté quatre rencontres à ses 10 derniers duels, mais ils ont eu le dessus sur les Yankees cette saison en ayant remporté neuf des 10 duels contre les Bombardiers du Bronx.

Prédiction : Victoire des Red Sox de Boston - 1,80

Tennis : Anna Kalinskaya c. Jule Niemeier

Anna Kalinskaya (92e joueuse mondiale) a atteint le deuxième tour aux Internationaux des États-Unis, mais elle s’est finalement inclinée en deux manches de 6-2 et 6-3 contre Sorana Cirstea (26e raquette mondiale). Kalinskaya a atteint le troisième tour d’un tournoi WTA 1000 à deux occasions cette saison soit à Rome et Madrid. La joueuse de 24 ans affrontera pour une première fois en carrière Jule Niemeier (136e sur l’échiquier mondial). Niemeier a atteint le troisième tour d’un tournoi tous niveaux confondus à deux occasions pendant la campagne soit à Madrid et à Hambourg.

Prédiction : Victoire de Anna Kalinskaya en deux manches - 1,70