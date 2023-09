Pier-Luc Funk et Antoine Pilon témoins du tremblement de terre au Maroc

Au Maroc pour le tournage de l’émission Partir autrement entre amis, Pier-Luc Funk et Antoine Pilon ont ressenti les secousses du séisme d’une magnitude de 6,8 jusqu’à Ouarzazate. Les comédiens ont tenu à rassurer leur entourage dans une publication Instagram ce week-end.

• À lire aussi: Séisme au Maroc: Jamel Debbouze fait un don de sang à Marrakech

• À lire aussi: «La vie est finie ici»: un village marocain réduit à néant par le séisme

• À lire aussi: Le bilan monte à 2500 morts au Maroc

«Salut! Juste un heads up pour dire qu’on est correct! Ça a brassé pas mal, mais ça va. Toutes nos pensées aux personnes touchées», ont raconté Antoine Pilon et Pier-Luc Funk dans leur publication commune éphémère.

En entretien avec Le Journal, Pier-Luc Funk insiste; ce qu’il a vécu avec son ami n’est rien lorsque comparé à ce que des milliers de Marocains vivent en ce moment et qu’il ne se sentirait pas à sa place de commenter le drame que vivent en ce moment les gens du pays qu’il visite.

Le duo d’acteurs raconte avoir ressenti la secousse du tremblement de terre depuis la ville d’Ouarzazate, à presque 200 km de Marrakech, où il séjournait dans un hôtel. Les deux amis ont vu de petits bouts de plafond tombés et sont rapidement sortis pour attendre que la terre se calme. Heureusement, rien ne s’est effondré autour d’eux.

Arrivés au Maroc le 3 septembre dernier, Pier-Luc Funk et Antoine Pilon poursuivent le tournage de l’émission de voyages jusqu’au 15 septembre, date prévue de leur retour au Québec.

Le tournage marocain se poursuit comme prévu et, malgré quelques déplacements d’activités, tout ce qui était au programme pourra être réalisé. Aucun segment de l’émission n’avait été tourné à Marrakech. Les deux acteurs assurent qu’ils restent prudents.

Le séisme d’une magnitude de 6,8, qui a frappé le centre du Maroc vendredi dernier à 23h11, a fait plus de 2500 morts à ce jour. Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le séisme a tué des personnes dans les provinces et municipalités d’Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, ajoutant qu’au moins 1400 personnes ont été grièvement blessées.