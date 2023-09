«J’ai tout appris de Charles...»: Pierre Bruneau se confie sur la mort de son fils au micro de Marie-Claude Barrette

Le deuil d’un enfant affecte tous les membres d’une famille; Pierre Bruneau l’a compris lorsque sa fille de dix ans lui a demandé, au retour des funérailles de son frère: «Allez-vous nous aimer autant que vous avez aimé Charles?»

Le chef d’antenne à la retraite s’est livré au micro du balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. Il s’est surpris lui-même en s’ouvrant de la sorte lors de cette entrevue de presque deux heures, qui a notamment été parsemée de sanglots et de larmes au souvenir de son fils Charles, décédé d’une leucémie en 1988, à l’âge de 13 ans.

«Je suis fier de toi et je t’aime»

À la question «Que dirais-tu à Charles si tu pouvais lui parler?», l’animateur n’a pas d’hésitation. «Je lui demanderais d’abord: comment te sens-tu? Et est-ce que tu constates que l’œuvre que tu as mise en place (son rêve de guérison) a permis à plein d’enfants d’avoir une victoire sur le cancer? Je lui dirais bravo, je suis fier de toi. Et en terminant: je t’aime», a-t-il répondu en laissant couler ses larmes.

Pierre Bruneau n’était âgé que de 26 ans et commençait sa carrière lorsque Charles a reçu son diagnostic de maladie. Il explique que c’est le souvenir de la force dont a fait preuve son fils qui fait le plus souvent remonter une vive émotion chez lui.

Il parle du courage de ses deux fils, en fait, car Jean-Sébastien a quant à lui vécu un grave accident, un an après le décès de Charles. Traumatisé crânien, il a été dans le coma pendant plusieurs semaines.

«J’ai tout appris de Charles, et son rêve de guérison nous a permis de grandir. C’est un privilège de l’avoir eu dans notre vie», poursuit l’homme de 71 ans, qui considère le deuil d’un enfant comme le plus grand drame qu’on puisse vivre.

capture d'écran balado Ouvre ton jeu

La joie de vivre

Ayant lui-même reçu un diagnostic de cancer «facilement traitable» en 2016 et ayant traversé deux récidives par la suite, Pierre Bruneau a alors décidé de vivre en suivant la philosophie que «tout ce qu’on reporte, on ne le fera pas».

Cela lui a permis d’embrasser son côté aventurier et de partir en voyage autour du monde pendant six mois avec Ginette St-Cyr, sa femme et complice des 50 dernières années, tout de suite après l’annonce de sa retraite. Au programme: randonnée sur la Grande Muraille de Chine, le Kilimandjaro et jusqu’au camp de base de l’Everest, ainsi que de nombreux pays comme le Botswana, le Zimbabwe et l’Alaska.

Ensemble, les amoureux ont défié la maladie, l’accompagnement d’un enfant vers la mort, la réhabilitation d’un autre ainsi que les aléas d’une carrière publique, en plus d’avoir partagé un nombre incalculable de moments magiques et de fous rires. Car malgré les drames, il qualifie sa famille d’heureuse, adorant rire et avoir du plaisir.

La plus grande peur de l’homme de télévision, qui est le cadet d’une famille de dix enfants? Que l’amour de sa vie parte avant lui.

«On est en symbiose depuis si longtemps. Ce n’est pas une dépendance, c’est une synergie naturelle. J’aime mieux ne pas y penser, mais c’est une peur qui est là. Je n’ai pas peur de mourir, mais peur de perdre cette personne si importante dans ma vie», confie-t-il.