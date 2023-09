«Pour moi, c’est la coupe Stanley ou rien!» - Kent Hughes

Une nouvelle année s’amorce chez le Canadien et son directeur général Kent Hughes affichait beaucoup d’entrain en marge du tournoi de golf annuel de l’organisation, lundi, et il y est allé d’une boutade révélant bien ses états d’âme.

«Pour moi, c’est la coupe Stanley ou rien!», a-t-il ainsi blagué aux nombreux journalistes présents au club de Laval-sur-le-Lac en matinée, tout en se disant heureux de l’engagement des joueurs à travailler avec ardeur, même si le camp d’entraînement n’est toujours pas commencé.

De manière plus sérieuse, le DG a insisté sur un mot : «progression». Si la coupe n’est pas l’objectif à court terme, il faut minimalement constater davantage d’amélioration. «On veut voir la progression individuelle des joueurs, celle de l’équipe, sur la glace et à l’extérieur. C’est cette culture qu’on essaie de bâtir et nos démarches doivent nous mener vers la bonne direction.»

«La plupart de nos joueurs ont 25 ans ou moins. Donc, ils n’ont pas atteint leur plein potentiel. On veut de l’avancement dans leur jeu et s’il y a plus de maturité, on sera content et on grimpera au classement, a-t-il ajouté. L’effort doit être là pendant 60 minutes et c’est le cas depuis l’arrivée de [l’entraîneur-chef] Martin [St-Louis].»

Quelques dossiers à suivre

Hughes a par ailleurs réitéré son intention d’échanger le gardien Casey DeSmith, obtenu des Penguins de Pittsburgh dans la transaction à trois équipes ayant impliqué Erik Karlsson cet été. Si l’offre est bonne, il agira.

«Vu que nous avons quatre gardiens, on va laisser le camp aller. C’est sûr qu’il y en a deux qui devront passer par le ballottage et on prendra les marches une à la fois, a-t-il dit. Le plan n’a pas changé, on est ouvert à conclure une transaction d’ici le début de la saison, mais il faut attendre que le marché des gardiens change. Toutefois, nous aurons la chance de voir tous les gars jouer.»

Enfin, le DG a voulu rassurer tout le monde quant à l’état des troupes. L’attaquant Christian Dvorak (genou) est le seul éclopé dans les rangs de la formation à ce stade.