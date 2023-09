Projet de loi 23: renversons la vapeur pour le bien de tous et toutes pendant qu’il en est encore temps

Monsieur le Premier Ministre,

Plusieurs personnes sont d’avis que le PL23 représente une des réformes les plus importantes en éducation depuis le rapport Parent. En juin dernier, 217 professeurs d’université dans ce domaine ont partagé d’importantes inquiétudes à l’égard de ce projet de loi.

D’autres appuis se sont ajoutés a posteriori pour appuyer le contenu de cette lettre, ce qui correspond à près de la moitié du corps professoral qui a fait connaître ouvertement son désaccord. C’est sans compter celui des nombreux autres acteurs du réseau de l’éducation au Québec.

Étant sans réponse des ministres de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, nous nous permettons de vous interpeller.

Déficit démocratique

Nous sommes des collègues provenant de l’ensemble des universités québécoises. Nous intervenons dans des champs disciplinaires différents. Nos intérêts et objets de recherche sont tout aussi diversifiés que complémentaires. Il en est de même de nos méthodes de recherche. Par ailleurs, certains d’entre nous ont parfois des différends sur le plan des idées, ce qui nous amène à débattre en tout respect et de façon constructive. C’est ainsi que la science progresse.

Nous nous réunissons comme rarement auparavant pour déplorer le processus à la base du PL23 et vous mettre en garde contre certains effets délétères qui pourraient en découler, malgré des intentions aux apparences vertueuses.

D’abord, il apparaît que les orientations du PL23 ont été édictées par un petit groupe de personnes. Par exemple, en 2021, un groupe de travail confidentiel, le Comité sur les résultats scientifiques et le milieu scolaire (CRSMS), a soumis au ministère de l’Éducation un rapport (maintenant accessible en vertu de la Loi d’accès à l’information), dont les orientations s’apparentent grandement au contenu du PL23.

S’il est légitime que le Ministère fasse appel à des membres du réseau pour l’aiguillier dans sa prise de décisions, il est déplorable qu’il ne considère et ne retienne que le point de vue de quelques personnes, particulièrement compte tenu de l’ampleur et de l’importance de la réforme qui fait actuellement l’objet de vives contestations. La situation est d’autant plus consternante que les quelques collègues en question partagent une posture similaire. Or, non seulement elle est loin de représenter la diversité des points de vue et des connaissances en sciences de l’éducation, mais la façon par laquelle elle est défendue comporte des accrocs à la rigueur scientifique attendue de la part des chercheurs et chercheuses.

Qui plus est, ce sont plusieurs des universitaires qui ont siégé au CRSMS, incluant l’actuelle présidente du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), qui ont été invités à témoigner à la Commission sur l’éducation et la culture. Nous considérons que cette situation comporte un grave déficit démocratique.

Simplisme des solutions

Ensuite, plusieurs d’entre nous ont déjà abordé, en d’autres lieux, les lacunes et effets délétères potentiels du PL23: imprécision du problème réel à régler alors que le Québec se positionne avantageusement aux épreuves internationales; flou entourant le concept d’excellence promu; approche autoritaire du changement; centralisation de la prise de décisions; dédoublement de structures; pression indue sur le personnel scolaire; déprofessionnalisation et démobilisation; perte de lieux de concertation, en particulier le CSE et le Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE); accentuation des inégalités scolaires; démotivation des élèves; entrave à la liberté pédagogique et académique...

Ce contre quoi nous voulons vous mettre en garde aujourd’hui, monsieur le Premier Ministre, c’est du simplisme des solutions proposées par certaines personnes pour endiguer les problèmes complexes et variés rencontrés dans le réseau d’éducation. Certes, ces solutions peuvent paraître séduisantes et connaître une certaine popularité. Mais la facilité est souvent un mirage. L’expérience et l’expertise que nous rassemblons collectivement nous amènent plutôt à affirmer que les pistes d’amélioration sont plurielles et qu’elles méritent d’être considérées avec nuances, ainsi que dans leur globalité et complexité. Or, il y a actuellement une pauvreté scientifique sur le plan des idées qui alimentent le ministre Drainville.

Monsieur le Premier Ministre, vous avez été ministre de l’Éducation. Vous affirmez régulièrement que cette dernière est la priorité absolue de votre gouvernement. Vous avez déjà eu l’humilité et la sagesse d’abandonner certaines idées. Saurez-vous le faire à nouveau devant la faible adhésion que le PL23 suscite, et dont plusieurs orientations ont été récusées par nombre d’universitaires il y a longtemps?

L’amélioration du système d’éducation passe par un réel pouvoir d’agir et l’implication de l’ensemble des acteurs concernés. Hélas, ce n’est pas du tout le cas actuellement, comme on peut le constater par les nombreuses sorties médiatiques d’une variété d’entre eux et elles.

L’aboutissement de la démarche actuelle risque fort, au bilan, de créer davantage de problèmes que d’en régler. Il est encore temps de retourner tous et toutes ensemble à la table à dessin...

Plus de 240 co-signataires

1. Stéphane Allaire, Université du Québec à Chicoutimi

2. Adolphe Adihou, Université de Sherbrooke

3. Geneviève Allaire-Duquette, Université du Québec en Outaouais

4. Salem Amamou, Université de Sherbrooke

5. Anastasie Amboulé-Abath, Université du Québec à Chicoutimi

6. Marta Anadón, professeure à la retraite de l’Université du Québec à Chicoutimi

7. Nathalie Anwandter Cuellar, Université du Québec en Outaouais

8. Johanne April, Université du Québec en Outaouais

9. Anderson Araújo-Oliveira, Université du Québec à Trois-Rivières

10. Françoise Armand, professeure à la retraite de l’Université de Montréal

11. Michel Aubé, professeur à la retraite de l’Université de Sherbrooke

12. Geneviève Audet, Université du Québec à Montréal

13. Michel Audet, professeur à la retraite de l’Université Laval

14. Charles-Antoine Bachand, Université du Québec en Outaouais

15. Geneviève Barabé, Université de Montréal

16. Anick Baribeau, Université de Sherbrooke

17. Marie-Pierre Baron, Université du Québec à Chicoutimi

18. Chantale Beaucher, Université de Sherbrooke

19. Carl Beaudoin, Université du Québec à Trois-Rivières

20. Isabelle Beaudoin, Université du Québec à Rimouski

21. Suzie Beaulieu, Université Laval

22. Judith Beaulieu, Université du Québec en Outaouais

23. Nadine Bednarz, professeure à la retraite de l’Université du Québec à Montréal

24. Marilou Bélisle, Université de Sherbrooke

25. David Benoit, Université du Québec en Outaouais

26. Analia Bergé, Université du Québec à Rimouski

27. Réal Bergeron, professeur à la retraite de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

28. Laurie Bergeron, Université du Québec à Montréal

29. Marie-Claude Bernard, Université Laval

30. Geneviève Bergeron, Université du Québec à Trois-Rivières

31. Léna Bergeron, Université du Québec à Trois-Rivières

32. Jean Bernatchez, Université du Québec à Rimouski

33. Tom Berryman, professeur à la retraite de l’Université du Québec à Montréal

34. Rachel Berthiaume, Université de Montréal

35. Jeanne Bilodeau, Université du Québec à Trois-Rivières

36. Christiane Blaser, Université de Sherbrooke

37. Marie-Eve Boisvert, Université de Montréal

38. Claude Bordeleau, Université du Québec à Chicoutimi

39. Bruno Bourassa, professeur à la retraite de l’Université Laval

40. Corina Borri-Anadon, Université du Québec à Trois-Rivières

41. Vincent Boutonnet, Université du Québec en Outaouais

42. Priscilla Boyer, Université du Québec à Trois-Rivières

43. Stéphanie Breton, Université de Sherbrooke

44. Laurence Brière, Université du Québec à Montréal

45. Jean-François Cardin, professeur à la retraite de l’Université Laval

46. Josianne Caron, Université du Québec à Rimouski

47. Mindy R. Carter, McGill University

48. Sylvie C. Cartier, Université de Montréal

49. Nathalie Chapleau, Université du Québec à Montréal

50. Josée Charette, Université du Québec à Montréal

51. Suzanne-G. Chartrand, professeure à la retraite de l’Université Laval

52. Pierre Chastenay, Université du Québec à Montréal

53. Céline Chatigny, professeure à la retraite de l’Université du Québec à Montréal

54. Jacques Cherblanc, Université du Québec à Chicoutimi

55. Nadia Cody, Université du Québec à Chicoutimi

56. Thania Corbeil, Université du Québec à Rimouski

57. Enrique Correa, Université de Sherbrooke

58. Claudia Corriveau, Université Laval

59. Sandra Coulombe, Université du Québec à Chicoutimi

60. Christine Couture, Université du Québec à Chicoutimi

61. Anne-Michèle Delobbe, Université du Québec à Rimouski

62. Martial Dembélé, Université de Montréal

63. Rachel DeRoy-Ringuette, Université du Québec à Trois-Rivières

64. Jacques Désautels, professeur à la retraite de l’Université Laval

65. Julie Desjardins, Université Bishop’s

66. Jean-François Desbiens, Université de Sherbrooke

67. Frédéric Deschenaux, Université du Québec à Rimouski

68. Michelle Deschênes, Université du Québec à Rimouski

69. Serge Desgagné, professeur à la retraite de l’Université Laval

70. Olivier Dezutter, Université de Sherbrooke

71. Serigne Ben M. Diédhiou, Université du Québec à Montréal

72. Jacinthe Dion, Université du Québec à Trois-Rivières

73. Patricia Dionne, Université de Sherbrooke

74. Lucie Dionne, Université du Québec à Rimouski

75. France Dubé, Université du Québec à Montréal

76. Sarah Dufour, Université de Montréal

77. Christian Dumais, Université du Québec à Trois-Rivières

78. Gabriel Dumouchel, Université du Québec à Chicoutimi

79. Mélanie Dumouchel, Université du Québec à Montréal

80. Catherine Dumoulin, Université du Québec à Chicoutimi

81. Joëlle Duval, Université du Québec à Chicoutimi

82. Judith Émery-Bruneau, Université du Québec en Outaouais

83. Marc-André Éthier, Université de Montréal

84. Brice Favier-Ambrosini, Université du Québec à Chicoutimi

85. Carole Fisher, professeure à la retraite de l’Université du Québec à Chicoutimi

86. Marie-Hélène Forget, Université du Québec à Trois-Rivières

87. Marie-Pierre Fortier, Université du Québec à Montréal

88. Frédéric Fournier, Université du Québec à Montréal

89. Geneviève Fournier, professeure à la retraite de l’Université Laval

90. Andréanne Gagné, Université de Sherbrooke

91. Nathalie Gagnon, Université du Québec à Rimouski

92. Tatiana Garakani, École nationale d’administration publique

93. Aimée Gaudette-Leblanc, Université du Québec à Trois-Rivières

94. Andréanne Gélinas-Proulx, Université du Québec en Outaouais

95. Claude Gendron, professeure à la retraite de l’Université du Québec à Trois-Rivières

96. Martin Gendron, Université du Québec à Rimouski

97. Colette Gervais, professeure à la retraite de l’Université de Montréal

98. Émilie Giguère, Université Laval

99. Patrick Giroux, Université du Québec à Chicoutimi

100. Catherine Gosselin, Université du Québec à Montréal

101. Catherine Gosselin-Lavoie, Université de Montréal

102. Marie-Pier Goulet, Université du Québec à Trois-Rivières

103. Liette Goyer, Université Laval

104. Nancy Goyette, Université du Québec à Trois-Rivières

105. Jean Noël Grenier, Université Laval

106. Audrey Groleau, Université du Québec à Trois-Rivières

107. Sophie Grossmann, Université du Québec à Montréal

108. Bernard Harvey, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

109. Géraldine Heilporn, Université Laval

110. Fernando Hitt, Université du Québec à Montréal

111. Otilia Holgado, Université de Sherbrooke

112. Jean Horvais, Université du Québec à Montréal

113. Elisabeth Jacob, Université du Québec à Chicoutimi

114. Francine Julien-Gauthier, Université Laval

115. Raoul Kamga, Université du Québec à Montréal

116. Fasal Kanouté, Université de Montréal

117. Margot Kaszap, Université Laval

118. Eva Knoll, Université du Québec à Montréal

119. Rola Koubeissy, Université de Montréal

120. Jeanne Koudogbo, Université de Sherbrooke

121. Thérèse Laferrière, Université Laval

122. Caroline Lajoie, Université du Québec à Montréal

123. Sawsen Lakhal, Université de Sherbrooke

124. Alexandre Lanoix, Université de Montréal

125. Julie Larochelle-Audet, Université de Montréal

126. Catherine Larouche, Université du Québec à Chicoutimi

127. Rakia Laroui, Université du Québec à Rimouski

128. Sunny Lau, Bishop’s University

129. Chantal Leclerc, professeure à la retraite de l’Université Laval

130. Diane Leduc, Université du Québec à Montréal

131. Marie-Françoise Legendre, professeure à la retraite de l’Université Laval

132. Chantal Lepire, Université du Québec à Rimouski

133. Marie Larochelle, professeure à la retraite de l’Université Laval

134. Hélène Larouche, professeure à la retraite de l’Université de Sherbrooke

135. Angélique Laurent, Université de Sherbrooke

136. David Lefrançois, Université du Québec en Outaouais

137. Joanne Lehrer, Université du Québec en Outaouais

138. Martin Lépine, Université de Sherbrooke

139. Mylène Leroux, Université du Québec en Outaouais

140. Geneviève Lessard, Université du Québec en Outaouais

141. Jean-Yves Lévesque, professeur à la retraite de l’Université du Québec à Rimouski

142. Marie-Andrée Lord, Université Laval

143. Bronwen Low, Université McGill

144. Marie-Odile Magnan, Université de Montréal

145. Jean-François Maheux, Université du Québec à Montréal

146. Hélène Makdissi, Université Laval

147. Catherine Malboeuf-Hurtubise, Université Bishop’s

148. Annie Malo, Université de Montréal

149. Marie-France Maranda, professeure à la retraite de l’Université Laval

150. Patricia Marchand, Université de Sherbrooke

151. Jessy Marin, Université du Québec à Rimouski

152. Krasimira Marinova, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

153. Lyne Martel, Université de Montréal

154. Stéphane Martineau, Université du Québec à Trois-Rivières

155. Claudine Mary, professeure à la retraite de l’Université de Sherbrooke

156. Catherine Maynard, Université Laval

157. Julie Mélançon, Université du Québec à Rimouski

158. Jean-Pierre Mercier, Université du Québec à Montréal

159. Geneviève Messier, Université du Québec à Montréal

160. Florian Meyer, Université de Sherbrooke

161. Olivier Michaud, Université du Québec à Rimouski

162. Sabrina Moisan, Université de Sherbrooke

163. Sylvie Morais, Université du Québec à Chicoutimi

164. Adriana Morales-Perlaza, Université de Montréal

165. Nicole Monney, Université du Québec à Chicoutimi

166. Linda Morency, Université du Québec à Chicoutimi

167. Joséphine Mukamurera, Université de Sherbrooke

168. Julie Myre Bisaillon, Université de Sherbrooke

169. Sandy Nadeau, Université de Sherbrooke

170. Nadia Naffi, Université Laval

171. Kevin Naimi, Université Laval

172. Jean-Marc Nolla, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

173. Jean Gabin Ntebutse, Université de Sherbrooke

174. Izabella Oliveira, Université Laval

175. Guy Ouellet, professeur à la retraite de l’Université du Québec à Chicoutimi

176. Sébastien Ouellet, Université du Québec à Rimouski

177. Mélanie Paré, Université de Montréal

178. Marie-Christine Paret, professeure à la retraite de l’Université de Montréal

179. Laurie Pageau, Université du Québec à Chicoutimi

180. Pierre Paillé, professeur à la retraite de l’Université de Sherbrooke

181. Séverine Parent, Université du Québec à Rimouski

182. Philippa Parks, Université de Sherbrooke

183. Valériane Passaro, Université du Québec à Montréal

184. Yvon Pépin, professeur à la retraite, Université Laval

185. Christophe Point, Université de Sherbrooke

186. Mathieu Point, Université du Québec à Trois-Rivières

187. Emmanuel Poirel, Université de Montréal

188. Elena Polotskaia, Université du Québec en Outaouais

189. Maryse Potvin, Université du Québec à Montréal

190. Chantal Pouliot, Université Laval

191. Eve Pouliot, Université du Québec à Chicoutimi

192. Loïc Pulido, Université du Québec à Chicoutimi

193. Carole Raby, Université du Québec à Montréal

194. Jrène Rahm, Université de Montréal

195. Audrey Raynault, Université Laval

196. Vanessa Rémery, Université du Québec à Montréal

197. Jessica Riel, Université du Québec à Montréal

198. Miranda Rioux, Université du Québec à Rimouski

199. Josianne Robert, Université de Montréal

200. Virginie Robert, Université Laval

201. Karine Rondeau, Université du Québec à Montréal

202. Aron Rosenberg, Université McGill

203. Anne Roy, Université du Québec à Trois-Rivières

204. Normand Roy, Université de Montréal

205. Noémia Ruberto, Université du Québec en Outaouais

206. Jean Ruel, Université Laval

207. Isabelle Ruelland, Université du Québec à Montréal

208. Mireille Saboya, Université du Québec à Montréal

209. Marie-Claude Salvas, Université du Québec en Outaouais

210. Lucie Sauvé, professeure à la retraite de l’Université du Québec à Montréal

211. Denis Savard, Université Laval

212. Saïdou Segueda, Université de Sherbrooke

213. Geneviève Sirois, Université TÉLUQ

214. Pauline Sirois, Université Laval

215. Jennifer Smith, Université du Québec en Outaouais

216. Sheryl Smith-Gilman, Université McGill

217. Emmanuelle Soucy, Université du Québec à Trois-Rivières

218. Hassane Squalli, Université de Sherbrooke

219. Laurent Theis, Université de Sherbrooke

220. Geneviève Therriault, Université du Québec à Rimouski

221. Marie Thériault, Université de Montréal

222. Pascale Thériault, Université du Québec à Chicoutimi

223. Mathieu Thibault, Université du Québec en Outaouais

224. Stéphane Thibodeau, Université du Québec à Trois-Rivières

225. Chantal Tremblay, Université du Québec à Montréal

226. Karine-N. Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi

227. Mélanie Tremblay, Université du Québec à Rimouski

228. Émilie Tremblay-Wragg, Université du Québec à Montréal

229. Nathalie Trépanier, Université de Montréal

230. Elaine Turgeon, Université du Québec à Montréal

231. François Vandercleyen, Université de Sherbrooke

232. Alice Vanlint, Université Laval

233. Fabienne Venant, Université du Québec à Montréal

234. Carine Villemagne, Université de Sherbrooke

235. André Villeneuve, Université du Québec à Trois-Rivières

236. Stéphane Villeneuve, Université du Québec à Montréal

237. Suzanne Vincent, professeure à la retraite de l’Université Laval

238. Sylvie Viola, Université du Québec à Montréal

239. Simon Viviers, Université Laval

240. Isabelle Vivegnis, Université de Montréal

241. Brigitte Voyer, Université du Québec à Montréal

242. Dawn Wiseman, Université Bishop’s

243. Frédéric Yvon, Université de Montréal