Publicités sur Facebook: le ministre Lacombe accuse Québec solidaire d’opportunisme

Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, accuse Québec solidaire d’agir par opportunisme en achetant de la publicité sur Facebook pour essayer de marquer des points dans Jean-Talon, contrairement aux partis qui poursuivent leur boycottage publicitaire envers META.

Depuis juillet, la plupart des partis et des paliers de gouvernements, à tous les niveaux au pays, ont suspendu leurs placements publicitaires auprès de META, la maison mère de Facebook et Instagram, parce qu’elle bloque les nouvelles pour échapper à une loi fédérale (C-18) l’obligeant à rémunérer les médias.

Or Québec solidaire, qui n’avait pas remis un sou chez META depuis le 14 juin, a recommencé à commanditer au moins huit publicités sur Facebook, le 8 septembre dernier.

CAPTURE D'ÉCRAN META

Ces huit publicités payées mettent principalement en vedette le candidat de Québec solidaire dans Jean-Talon, Olivier Bolduc, et parfois le chef parlementaire du parti, Gabriel Nadeau-Dubois.

«Une question de démocratie», dit QS

Questionné par TVA Nouvelles, qui a révélé l’affaire, le député solidaire Vincent Marissal a réitéré que son parti «soutient les médias québécois», et que la moitié de son budget publicitaire dans Jean-Talon sera investi dans les médias traditionnels.

«Ce n’est pas en boycottant Facebook pour quelques milliers de dollars qu’on va sauver les médias régionaux et nationaux, il faut une vraie solution structurante», a défendu l’ex-journaliste.

«En période électorale, le travail d’un parti est de rejoindre le plus d’électeurs possible, et une écrasante majorité d’entre eux sont actifs sur les médias sociaux. C’est une question de démocratie», a ajouté Marissal.

La CAQ et le PQ répliquent

Les arguments de Québec solidaire n’ont visiblement pas convaincu le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qui a répliqué sur les réseaux sociaux en partageant la définition du mot «opportunisme», tirée d’un dictionnaire.

«Solidaires, sauf quand il y a une élection à gagner», a-t-il dénoncé.

https://t.co/9bfe6Ix22B pic.twitter.com/MteWjshYwB — Mathieu Lacombe (@lacombemathieu) September 11, 2023

«L’engagement de boycotter Meta était pour pourtant clair de la part de chacun des partis politiques», a déploré de son côté le député péquiste Pascal Bérubé.

«C’est une occasion manquée d’être véritablement solidaires des médias», a-t-il ajouté, en pointant du doigt non seulement Québec solidaire, mais aussi le Parti libéral du Québec.

En effet, aux deux publicités commanditées par le PLQ et mises en ligne sur les plateformes de META le 9 septembre dernier, s’en est ajoutée une troisième, lundi, pour mousser la candidature d’Élise Avard Bernier dans Jean-Talon.

CAPTURE D'ÉCRAN META

«On ne peut pas prendre un engagement formel et donner sa parole pour ensuite faire exactement le contraire quelques semaines plus tard», a déploré à son tour le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon, qui demande à Gabriel Nadeau-Dubois et à Marc Tanguay «de corriger le tir rapidement et d'être solidaires de nos médias québécois».

- Avec TVA Nouvelles