Qu'est-ce qui pourrait faire basculer votre plan de retraite?

Quand on planifie sa retraite, on oublie souvent de tenir compte de certains éléments, qui pourraient pourtant faire basculer tous nos beaux projets.

On dit souvent que la retraite se découpe en trois phases: les années où l’on en profite, celles où l’on ralentit le rythme et celles où l’on prend du repos. Pour vivre confortablement durant ces différentes phases, on doit bien évaluer ses besoins financiers. Ceux-ci sont variables non seulement en fonction des personnes, mais aussi des événements de la vie. Les cinq éléments suivants sont à considérer pour bâtir un plan de match qui vous mettra à l’abri des mauvaises surprises, ou presque.

1. La longévité

Sussy Galvez, planificatrice financière, formatrice et experte en conseil et planification financière, rappelle que la période durant laquelle on sera à la retraite pourrait être bien plus longue que ce que l’on imagine. Selon l’Institut québécois de planification financière (IQPF), il faut prévoir un plan de décaissement à partir de l’âge de 65 ans qui s’étalera sur 29 ans pour un homme et sur 31 ans pour une femme. «Si on effectue une moyenne, on parle d’environ 25 ans. Il est important d’adopter cette approche conservatrice, car les gens vivent aujourd’hui plus longtemps», recommande-t-elle.

2. L'état de santé

Votre état de santé aura un impact considérable sur vos projets, mais aussi sur vos besoins financiers. Si vous êtes en bonne forme, vous pourrez alors laisser libre cours à vos envies de voyages, faire du bénévolat ici ou à l’étranger, retourner sur le marché du travail à temps partiel, lancer une petite entreprise ou encore œuvrer comme consultant. Rappelez-vous que rester sur le marché du travail à la retraite aura un impact sur votre fiscalité et sur vos rentes de retraite. Si vous désirez effectuer deux voyages par an, il faut aussi les inclure dans les prévisions. Vérifiez également avec votre employeur les régimes d’assurances collectives qu’il propose après la retraite.

Votre santé est fragile? Dans ce cas, les projets seront sans doute limités et les coûts reliés aux frais de santé grimperont.

Demandez à votre planificateur financier de travailler sur différents scénarios: l’un qui vous permet de conserver votre style de vie actuel, un autre qui reflète votre retraite idéale et un autre où votre santé vous obligerait à ralentir plus tôt que prévu. De cette façon, vous ne serez pas pris au dépourvu.

3. Le plan de décaissement

«Le plan de décaissement permet de déterminer quelle est la meilleure stratégie à adopter pour procéder aux retraits de vos placements en fonction de vos besoins financiers, et ce, tout en réduisant au maximum la facture fiscale», explique Sussy Galvez. Dans ce plan, il faut tenir compte des projets importants qui pourraient nécessiter le retrait de plus d’argent (voyages, rénovations, remplacement de la voiture, etc.). Attention: l’inflation doit aussi entrer dans les calculs, car elle entraînera une baisse de votre pouvoir d’achat.

Pour mieux comprendre le principe du décaissement et savoir comment profiter plus longtemps de votre argent, visionnez cette vidéo de l’IQPF (youtube.com/watch?v=eGwmYc3ff1c).

4. Le coussin de sécurité

Lorsqu’on est encore sur le marché du travail, on recommande de mettre de côté un coussin de sécurité qui représente 3 à 6 mois de dépenses afin de pallier les imprévus. Pour la même raison, à la retraite, on doit aussi conserver des liquidités que l’on pourra utiliser en cas de besoin. C’est pourquoi tout votre argent ne devrait pas se trouver dans des placements où il sera immobilisé.

5. Les coûts de la vie en résidence

Même si l’on souhaite rester chez soi le plus longtemps possible, cela n'est pas toujours possible. Si votre santé physique ou cognitive se dégrade, vous devrez peut-être vous résoudre à déménager dans une résidence plus tôt que prévu. «Chacune a ses particularités, et les services offerts – repas, aide à domicile, soins, etc. – représentent des coûts qui s’ajoutent au prix du loyer. Tenez-en compte dans vos calculs», mentionne Sussy Galvez.

CONSEILS: