Remèdes de beauté maison: ne croyez pas tout ce que vous voyez sur TikTok

Une dermatologue de Vancouver qui débusque les fausses informations derrière les tendances beauté sur les réseaux sociaux a rappelé aux internautes de ne pas tout croire tandis que certains remèdes maison hautement populaires peuvent s’avérer dangereux.

«N’importe qui peut faire passer son message [sur les réseaux sociaux] ce qui signifie que des vidéos contenant des conseils incompatibles avec ce que recommanderaient les professionnels peuvent être vus par des millions de personnes», a martelé jeudi la dermatologue Katie Beleznay, qui détient près de 90 000 abonnés sur TikTok, au Toronto Star.

Se frotter un jalapeno sur les lèvres pour les rendre temporairement pulpeuses, utiliser de la litière pour chat pour s’exfolier le visage, s’appliquer du papier collant sur la face pendant la nuit pour tenter d’imiter l’effet du botox: si certaines tendances beauté maison présentent un risque faible d’effets néfastes – incluant irritations et allergies – l’experte avertit contre d’autres remèdes qui ne sont pas seulement déconseillés, mais carrément dangereux.

«Dans certains cas, ces vidéos contiennent des informations erronées dangereuses et peuvent devenir extrêmement populaires», a poursuivi la dermatologue au média anglophone.

Parmi ceux-ci, elle aurait récemment vu passer une tendance invitant les internautes à gratter leurs grains de beauté à la maison, à s’administrer eux-mêmes des injections pour se remplir les lèvres et à appliquer sa crème solaire comme du maquillage, en délaissant les zones qu'on souhaite ombrager sur son visage.

L’an dernier, la dermatologue torontoise Annie Liu aurait quant à elle dû prendre la parole sur les réseaux sociaux pour démystifier une tendance impliquant un vaporisateur nasal contenant une hormone pour avoir l’air plus bronzé.

«C'est vraiment dangereux, car cela pourrait augmenter le risque de cancer de la peau, le plus grave, appelé mélanome. J'ai donc créé une vidéo simplement à titre éducatif, décomposant les dangers potentiels et j'ai reçu beaucoup de réactions négatives», a-t-elle relaté de son côté au Toronto Star.

D’autres tendances, comme l’aiguisage de dents, ont déjà défrayé les manchettes et peuvent affecter le corps de façon permanente.

«Vous devez faire vraiment attention quand ça concerne vos dents, votre visage ou votre corps. [...] [Les astuces beauté] sont beaucoup plus personnelles et peuvent vraiment affecter la qualité de votre vie, bien plus que, disons, une astuce pour accrocher un tableau», a martelé de son côté le dentiste torontois Derek Chung au média anglophone.

Il conseille plutôt de se tourner vers un professionnel de la santé pour s’assurer que le remède maison est 100% sécuritaire.