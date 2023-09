«Solo» de Sophie Dupuis: un film flamboyant et électrisant campé dans l’univers des drag-queens

Après avoir signé deux premiers longs métrages d’une efficacité remarquable, la cinéaste Sophie Dupuis frappe encore plus fort avec son troisième film, Solo, une histoire d’amour intense mais destructrice, portée par un Théodore Pellerin époustouflant sous les traits d’une drag-queen.

Simon (Théodore Pellerin) est une étoile montante de la scène drag de Montréal. Vivant avec Maude (excellente Alice Moreault), sa sœur adorée qui lui concocte toutes ses robes, Simon s’épanouit vraiment le soir quand il performe sur la scène du bar qui est devenu son deuxième salon. C’est là que Simon fait la rencontre d’Olivier (Félix Maritaud, magnétique), une nouvelle recrue du bar qui lui tape dans l’œil.

Entre Simon et Olivier, le coup de foudre est instantané. Mais leur relation, passionnelle au départ, deviendra rapidement toxique en raison de la personnalité narcissique d’Olivier.

Alors que Simon tente de recoller les morceaux avec Olivier, le retour inattendu de sa mère (Anne-Marie Cadieux), une cantatrice qui mène une carrière à l’étranger depuis une quinzaine d’années, viendra le déstabiliser encore plus.

AXIA FILMS

Renversant!

Après l’avoir déjà dirigé dans ses deux (très réussis) premiers longs métrages, Chien de garde et Souterrain, Sophie Dupuis retrouve Théodore Pellerin, son acteur fétiche, pour lui offrir un des plus beaux rôles de sa jeune et florissante carrière. Au sommet de son art, l’acteur de 26 ans a réussi à explorer avec nuances et subtilités les différentes facettes de Simon et son alter ego féminin, en évitant toujours de tomber dans la caricature.

Pellerin est aussi bouleversant dans les moments chargés d’émotion qu’il est renversant dans ses performances flamboyantes sur scène. Son numéro de drag, à la fin du film, est carrément magistral.

Derrière la caméra, Sophie Dupuis affiche la maîtrise d’une cinéaste en pleine possession de ses moyens. Sa mise en scène fébrile et dynamique nous plonge dans l’ambiance électrisante des cabarets montréalais, un univers que la réalisatrice a su recréer avec soin en faisant appel à plusieurs visages bien connus de la scène drag québécoise. Malgré un scénario parfois prévisible, son Solo s’avère un hommage émouvant et spectaculaire à l’art de la drag.

Solo prend l’affiche vendredi partout au Québec.

Note: 4 étoiles sur 5. Solo, un film de Sophie Dupuis avec Théodore Pellerin, Félix Maritaud et Alice Moreault.