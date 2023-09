Un documentaire sur Damar Hamlin sera bientôt disponible

Le maraudeur des Bills de Buffalo Damar Hamlin fera l’objet d’un documentaire en lien avec l’arrêt cardiaque qu’il a subi lors du match le 2 janvier 2023 contre les Bengals de Cincinnati au Paycor Stadium.

Le long métrage qui s'intitulera "Did we win" portera sur le rétablissement de Hamlin après qu’il s'est effondré sur le terrain après avoir reçu un coup à la poitrine lors de la rencontre du lundi soir.

Les producteurs ont filmé quelques scènes de Hamlin lors de traitements à l'hôpital, ainsi que sur son retour au jeu et de son implication dans la communauté de sa ville natale, Pittsburgh.

«Damar est un superhéros. Son impact et son rétablissement en si peu de temps sont extraordinaires. Je suis honoré que lui et sa famille nous aient fait confiance. L'histoire incroyable de Damar devait être partagée avec le public et je me réjouis de franchir cette étape avec lui dans le domaine de la non-fiction», a souligné le producteur du documentaire Beau Flynn, dont les paroles ont été reprises sur le site «Deadline».

L’athlète de 25 ans s'est servi de son expérience de mort imminente comme d'une plateforme pour sensibiliser le public à la «commotio cordis», l'une des principales causes de décès chez les jeunes athlètes, qui survient lorsqu'un arrêt cardiaque se produit après un coup à la poitrine.