États-Unis: un groupe de manifestants communistes perturbe un spectacle

Un groupe de 20 communistes a brûlé des drapeaux américains et scandé des slogans anti-américains, lors d'une manifestation devant un concert de Jason Aldean, à Chicago samedi soir.

C’est ce qu’a rapporté le New York Post. Une vidéo montrant des manifestants en train de brûler les drapeaux a d’ailleurs circulé sur le web.

Le groupe s’est rassemblé devant l’amphithéâtre Credit Union 1 à Tinley Park, criant des phrases comme «F*ck les États-Unis et toute leur puissance».

Les manifestants ont également critiqué l’artiste Jason Aldean, qui vient de l’État de la Géorgie, en le traitant de «fasciste» et de «tas de merde» .

Les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux pour interrompre la manifestation. Les policiers ont indiqué que le groupe était un «rassemblement illégal».

«Vous troublez la paix publique sans l'autorité de la loi», a dit un policier de Tinley Park au groupe à l’aide un porte-voix.

«Nous vous ordonnons de vous disperser immédiatement», a-t-il ajouté.

Les manifestants ont ensuite été dispersés.

Les opposants à la chanson «Try That in a Small Town» de Jason Aldean estimaient que l’artiste critiquait les manifestations et les émeutes de Black Lives Matter.